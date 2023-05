Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro: 14€ per un prodotto OTTIMO

Xiaomi è un marchio decisamente celebre nel mondo dell’hi-tech anche perché cerca di abbracciare vari ambiti per un parco prodotti molto ampio. In questo caso, se foste alla ricerca di un ottimo extender Wi-Fi, potreste approfittarne di questa interessante offerta su Amazon. Il suo prezzo di 19,99 euro scende fino a quota 14,85 euro grazie allo sconto del 26%.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro: caratteristiche principali

Stiamo parlando dello Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro composto da due antenne interne che consentono un miglioramento della portata del Wi-Fi e una velocità di trasferimento fino a 300 Mbit/s. Presente anche il supporto fino ad un massimo di 64 dispositivi collegati contemporaneamente. La frequenza di lavoro è di 2,4 GHz, quindi non supporta la doppia banda WiFi.



Il Mi Wi-Fi Range Extender Pro si collega al vostro router in modalità wireless, rafforzando ed espandendo il suo segnale in ogni angolo della casa, anche a quei punti difficili da raggiungere, come bagni, balconi e camere da letto. Ciò garantisce una maggiore copertura di Internet e una grande affidabilità ad alta velocità per dispositivi come notebook, tablet, smartphone, console di gioco e Smart TV.

Al centro di questo dispositivo è presente il logo di Xiaomi e in fondo c’è una luce a LED che ne indica lo stato di funzionamento. Le dimensioni dell’amplificatore del Mi WiFi Range Extender Pro sono 6,90 × 6,90 × 3,50 cm e pesa solo 125 grammi rendendolo facilmente installabile in qualsiasi angolo della casa o dell’ufficio. Ecco quindi l’offerta Amazon che fa per voi che vi permette di portarvi a casa questo interessante dispositivo a soli 14,85 euro con uno sconto del 26% rispetto al prezzo di listino.

