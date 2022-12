Xiaomi Mini PC: processore Intel e multi OS

Xiaomi ha annunciato ieri numerosi prodotti durante l’evento organizzato in Cina. I protagonisti sono stati gli smartphone della serie 13, ma l’azienda ha presentato anche smartwatch, auricolari wireless, smart speaker, router WiFi e il piccolo Mini PC. Quest’ultimo integra un processore Intel e supporta diversi sistemi operativi. Al momento non è noto se e quando verrà distribuito in Italia.

Xiaomi Mini PC: specifiche e prezzo

Nel catalogo di Xiaomi ci sono diversi notebook (non venduti in Italia), ai quali si aggiunge ora un piccolo computer desktop che potrebbe essere un concorrente del Mac mini. Il Mini PC ha infatti un design simile, ovvero la forma di un parallelepipedo con dimensioni di 112x112x38 millimetri e peso di 437 grammi. All’interno c’è il processore Intel Core i5-1240P con 12 core (quattro P-core e otto E-core) che raggiunge una frequenza massima di 4.4 GHz.

La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di memoria DDR4 a 3.200 MHz (espandibile fino a 32 GB) e SSD PCIe 4.0 da 512 GB (espandibile fino a 4 TB). Il sistema di raffreddamento è composto da due heatpipe e una ventola da 4.600 rpm. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e Ethernet 2.5G. Sono inoltre presenti 3 porte USB 3.2 Gen 2, una porta USB 2.0, due porte Thunderbolt 4, due uscite HDMI 2.1 e jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, ma il dispositivo supporta anche Ubuntu, OpenWRT, UNRAID e EXSI. Il prezzo della versione standard è 3.999 yuan (circa 543 euro), mentre quella senza storage costa 2.999 yuan (circa 407 euro). Al momento non ci sono informazioni sulla distribuzione internazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.