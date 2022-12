Xiaomi pronta a lanciare il rivale del Mac Mini?

Xiaomi inizia a guardare ad un altro mercato di nicchia. Il gigante cinese si starebbe preparando infatti al lancio di almeno un paio di PC Desktop, i primi prodotti dal marchio asiatico che si è affermato negli anni nei settori di smartphone e laptop.

A quanto pare, un assaggio di questi PC sarebbe dovuto arrivare in occasione dell’evento Xiaomi dell’1 dicembre, appuntamento poi rinviato in seguito alla scomparsa di Jiang Zemin, ex segretario generale del Partito comunista cinese. Nonostante ciò, i due progetti per la nascita dei PC Desktop sarebbero comunque stati mostrati ad alcune persone selezionate.

Due mini PC nel futuro di Xiaomi: primi dettagli

Il più misterioso dei due si chiama Xiaomi Host Mini PC, di cui al momento non si sa granché. Al di là della struttura small form factor, la foto trapelata in rete mostra soltanto un alimentatore XM22AL5X da 100W, mentre è mistero sul resto delle specifiche hardware.

Dalle immagini possiamo trarre però altre interessanti conclusioni: il supporto per GPU dedicate a basso profilo fino a un doppio slot su una scheda madre Mini-ITX. Sulla scocca, inoltre, trova posto una targhetta personalizzata nella parte posteriore che mostra la combinazione tra il tasto Windows e la lettera M, che potrebbe suggerire l’arrivo di una funzione dedicata via tastiera firmata Xiaomi.

Dell’altro invece si capisce qualcosa di più: grazie alle immagini disponibili sul social network cinese Weibo scopriamo che dovrebbe trattarsi di un Mini PC dal design simile al Mac Mini con APU AMD Ryzen 7 6800H, iGPU Radeon 680M RDNA2, 16GB di memoria RAM e SSD da 512GB. Il prezzo dovrebbe essere di circa 570 dollari.

