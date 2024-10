Xiaomi Pad 7: due tablet da 11 pollici con HyperOS 2

Insieme ai nuovi smartphone Xiaomi 15, il produttore cinese ha annunciato la serie Xiaomi Pad 7. I due tablet di fascia alta non integrano il recente processore di Qualcomm, ma possiedono molte caratteristiche interessanti. Considerando design e accessori sono in pratica i concorrenti degli iPad Pro.

Xiaomi Pad 7: specifiche complete

Entrambi i tablet hanno un telaio in alluminio e uno schermo da 11,2 pollici con risoluzione di 3200×2136 pixel e refresh rate variabile (30/48/50/60/90/120/144 Hz). Xiaomi ha utilizzato una tecnologia a nano texture e un rivestimento ottico per ridurre le interferenze luminose del 99% e la riflettività del 65%. Supporta HDR10 e Dolby Vision. Ha inoltre ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

Lo Xiaomi Pad 7 integra il processore Snapdragon 7+ Gen 3, mentre le fotocamere posteriore e frontale hanno sensori da 13 e 8 megapixel. Lo Xiaomi Pad 7 Pro integra invece il processore Snapdragon 8s Gen 3, mentre le fotocamere posteriore e frontale hanno sensori da 50 e 32 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: 8/12 GB di RAM LPDDR5X, 128/256/512 GB di storage UFS 3.1/4.0, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C, quattro altoparlanti e batteria da 8.850 mAh (ricarica rapida da 45 Watt per Xiaomi Pad 7 e 67 Watt per Xiaomi Pad 7 Pro).

Il sistema operativo è HyperOS 2. In dotazione ci sono la stilo e la tastiera retroilluminata. I colori disponibili sono nero, blu e verde. I due tablet sono già in vendita in Cina. Arriveranno sicuramente in Italia, dove può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 6.