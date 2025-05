Xiaomi POCO X7 Pro è il connubio perfetto tra potenza e prezzo (-16%)

Xiaomi POCO X7 Pro è uno smartphone di tutto rispetto. Se punti a prestazioni alte e vuoi però spendere il giusto, questo modello non lascia spazio ai dubbi. Disponibile in colorazione Gialla, è subito riconoscibile e non ha paura di stupirti a primo acchito. Nella configurazione 12+512GB lascia ben poco spazio ai dubbi ed è disponibile persino in sconto su Amazon. Approfittane se lo vuoi perché ora lo paghi appena 359,90 euro invece di 429,90 euro. Un risparmio piccolo ma comunque consistente.

Tutte le specifiche di Xiaomi POCO X7 Pro

Particolare nel design e soprattutto nella colorazione tipica del marchio, Xiaomi POCO X7 Pro è uno smartphone che si mostra per quel che è. Un medio gamma con tanta potenza e soprattutto uno schermo bello ampio che ti mostra colori e app al meglio. Resistente all’acqua e con chip NFC integrato così da non rinunciare proprio a niente. Certo, anche il 5G è incluso nel pacchetto.

Per essere più tecnici, il telefono monta un display AMOLED da 1.5k di risoluzione con un refesh rate fissato a 120HZ e una gamma cromatica che rende ogni contenuto riprodotto identico alla realtà. Le applicazioni sono all’ordine del giorno ma non fare a meno di streaming e gaming grazie anche al processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra che non conosce limiti di potenza. Con una batteria da 6000mAh che ti porta al giorno dopo, ricarica a 90W e una fotocamera da 50MP con OIS, cosa potresti volere di più? Questo smartphone sfida la potenza e la fa sua in ogni compartimento con risultati anche ottimi.

Per soli 359,90 euro su Amazon, il magico Xiaomi POCO X7 Pro può diventare tuo con un click. Approfitta dello sconto del 16% e acquistalo ora che è in promozione. Puoi pagare anche a Tasso Zero per dilazionare la spesa.