Xiaomi Redmi 12 a solo 138€ grazie al COUPON ESCLUSIVO

In procinto di cambiare smartphone e non vuoi spendere troppo? Stai tranquillo! L’ottimo Xiaomi Redmi 12 è ora in sconto su eBay, arrivando a costare pochissimo grazie a un coupon esclusivo. Immettendo il codice “PSPRFEB24” lo pagherai solamente 138,00€ anziché 229,90€!

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Redmi 12

Con una risoluzione Full HD+ di 2460×1080 pixel, il display offre una qualità assurda. Il corpo sottile, con soli 8.2 mm di spessore e 181 grammi di peso, si adatta perfettamente alla tua mano.

Parlando di prestazioni, queste non fanno compromessi grazie al processore Qualcomm Snapdragon 680 che offre una velocità e una fluidità senza precedenti. Con 8 GB di RAM, potrai gestire il multitasking in modo impeccabile e goderti anche i giochi più impegnativi. La memoria interna da 256 GB ti permette di archiviare foto, video, musica e molto altro.

La fotocamera di Redmi 12 è composta da un sensore principale da 50 megapixel che scatta foto di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. Con l’obiettivo grandangolare, potrai scattare foto paesaggistiche e di gruppo con una prospettiva mozzafiato, mentre la modalità ritratto ti consente di ottenere foto con un effetto bokeh professionale. Potrai anche registrare video in Full HD con una risoluzione di 1920×1080 pixel.

Come uno smartphone all’avanguardia che si rispetti non mancano poi la connettività 4G LTE per una navigazione internet veloce e fluida, il Wi-Fi 5 per una connessione stabile e affidabile, il Bluetooth 5.0 per collegare auricolari, smartwatch e altri dispositivi wireless, e un sensore di impronte digitali in-display per un accesso sicuro e rapido al tuo smartphone.

Fai tuo l’ottimo Xiaomi Redmi 12 per soli 138,00€, ma non dimenticare di inserire il coupon “PSPRFEB24” quando sarai al carrello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.