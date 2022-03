Xiaomi Redmi Buds 3 al prezzo più basso possibile: irrinunciabili!

Xiaomi rappresenta l’azienda di riferimento per chi desidera il miglior rapporto qualità/prezzo. Se però i suoi prodotti, come le Redmi Buds 3, puoi averli con addirittura un doppio sconto, allora diventano semplicemente un must have a cui non si può rinunciare. Grazie al codice sconto PIT10EUROFF2022 puoi acquistare gli auricolari TWS di Xiaomi a soli 35 euro su eBay.

Auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3: caratteristiche tecniche

Il design delle cuffie si ispira naturalmente alla proposta di Apple, con le quali condivide la forma ergonomica che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio. Si tratta, quindi, di cuffie semi-in-ear dal peso di soli 4,5 grammi che non te le faranno sentire neanche durante le sessioni prolungate di utilizzo. Naturalmente, i comandi sono completamente touch consentendoti di gestire con un semplice tocco tracce, chiamate e assistenti vocali. Naturalmente, non mancano i microfoni integrati, ben 6, che sfruttano la cancellazione dell’eco e del rumore CvC di Qualcomm. Questo garantirà una voce chiara e cristallina durante le chiamate per una qualità della conversazione ottimale. Le cuffie, infatti, si avvalgono di un chip Qualcomm QCC3040 con supporto ai nuovi codec Adaptive AptX.

A distinguere le cuffie dalle altre proposte del mercato è proprio la qualità del suono, un aspetto che Xiaomi ha curato particolarmente. All’interno ospitano due driver da 12mm che forniscono bassi profondi e consistenti, medi e alti decisamente cristallini per un bilanciamento di livello professionale. Per la connessione sfruttano un modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un segnale stabile e un’associazione praticamente immediata con il dispositivo. Ottima la certificazione IP54 che assicura la resistenza a schizzi e polvere. In questo modo potrai indossare le cuffie anche durante gli allenamenti senza alcun rischio di danneggiarne i componenti.

