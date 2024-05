Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a 17€ sono un AFFARE, super sconto Amazon

Un paio di wearable da indossare ogni giorno e di cui non fare mai a meno. Economiche e spaziali per abbinarle allo smartphone o al computer con un tocco e avere musica, streaming e microfoni a completa disposizione. Sto parlando delle Xiaomi Redmi Buds 4 Lite che sono una certezza per milioni di utenti ormai.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite per un paio di wearable economiche ma di qualità

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono le wearable che incarnano a pieno il detto “spesa minima, resa massima”. Le paghi meno di 20€ in promozione ma ti regalano performance che hanno ben poco da invidiare a modelli che ti fanno spendere 1/3 di stipendio.

Comode e pratiche, si adattano al tuo orecchio senza l’ausilio delle diverse punte in silicone e rimangono stabili. In questo modo puoi anche muoverti senza paura di perderle. Un punto in più per il design che non sporge troppo per non rimanere incastrato in sciarpe e accessori.

Sono resistenti all’acqua e sono dotati di Bluetooth 5,3 per connessioni stabili e bassa latenza. Indossale per svariate ore e goditi la batteria che non finisce mai, in totale hai fino a 20 ore di utilizzo.

La qualità dell’audio non ha niente di cui discutere perché è semplicemente eccezionale e con cancellazione del rumore compresa per isolarti e goderti i tuoi contenuti.

Per concludere ti dico che il case si ricarica in modalità wireless anche.

