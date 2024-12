Xiaomi Redmi Buds 5 al MINIMO STORICO: in consegna domani

Con il 50% di sconto rispetto al listino ufficiale, gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 5 raggiungono il loro prezzo minimo storico. Non è tutto: l’offerta di Amazon in corso garantisce la consegna entro domani, così da poterli eventualmente mettere sotto l’albero per un regalo di Natale che sarà certamente gradito da chi lo riceverà. L’importante è non aspettare, si tratta di un’occasione valida ancora solo per poche ore.

L’offerta di Natale: Xiaomi Redmi Buds 5 a -50%

Al loro interno integrano driver dinamici da 12,4 mm con diaframma in titanio per una qualità audio senza compromessi, la tecnologia per la riduzione del rumore con l’intelligenza artificiale che entra in azione durante le chiamate per trasmettere un segnale audio pulito, la cancellazione attiva del rumore per ascoltare la musica senza disturbi e un’autonomia fino a 40 ore sfruttando la custodia di ricarica in dotazione. Fai un salto sulla scheda completa per scoprire tutte le altre informazioni che cerchi.

Approfitta dello sconto del 50% applicato in automatico e acquista Xiaomi Redmi Buds 5 al prezzo minimo storico di soli 19,99 euro, la metà rispetto al listino ufficiale (39,99 euro). La colorazione è Nero. Chi ha già messo alla prova gli auricolari wireless li ha promossi con il voto medio 4,5/5 in migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Come anticipato in apertura, se li ordini adesso arriveranno a casa tua già entro domani. Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita. Segnaliamo infine che, per quanto riguarda la vendita e la spedizione, puoi contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari.