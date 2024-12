-40%: che regalo Xiaomi Redmi Buds 6 Active a soli 12,99€

Xiaomi Redmi Buds 6 Active al prezzo minimo storico è l’offerta imperdibile per chi cerca auricolari wireless economici, ma al tempo stesso di ottima qualità. La durata elevata della batteria, il supporto alla connettività più avanzata e la protezione dall’acqua sono solo alcuni dei punti di forza in dotazione. A soli 12,99 euro è un must have. Verifica le tempistich della consegna nella scheda del prodotto, potrebbero andare a ruba.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: la super offerta di Amazon

Grazie alla custodia di ricarica arrivano fino a 30 ore di autonomia, per un’esperienza di ascolto sempre senza interruzioni. I driver dinamici da 14,2 mm, agendo insieme al woofer con sintonizzazione di precisione curata da Xiaomi Acoustic Lab, assicurano la riproduzione di bassi profondi e delle frequenze alte con una fedeltà cristallina. C’è anche la riduzione del rumore che fa leva su un doppio microfono integrato e che entra in azione durante le telefonate, per trasmettere un segnale audio pulito e nitido. Tutti gli altri dettagli che cerchi sono riportati nella pagina dedicata alla promozione.

Non servono coupon da attivare: lo sconto del 40% è automatico e, in questo momento, ti permette di acquistare Redmi Buds 6 Active al prezzo stracciato di soli 12,99 euro, il minimo storico dal lancio sul mercato. La colorazione è Nero, quella visibile nelle immagini qui sopra e sotto.

Con un abbonamento Prime attivo c’è anche la consegna gratuita a domicilio. Gli auricolari wireless di Xiaomi sono venduti e spediti da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.