Xiaomi Redmi Note 10 Pro: che prezzo su Amazon! Super offerta

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è uno smartphone Android che non ha bisogno di presentazioni: dispositivo di punta della compagnia cinese, adesso puoi acquistarlo al prezzo eccezionale di soli 249,90€. Merito di uno sconto di quasi 60€ applicato sul costo di listino. Spedito con Amazon Prime, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei iscritto al programma.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: perché approfittare di questa offerta

Redmi Note 10 Pro è uno smartphone dotato di un fantastico DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici da 120Hz che garantisce immagini nitide e ultra dettagliate. Specialmente se si utilizza lo strepitoso comparto di fotocamere guidato da un fantastico sensore principale da ben 108 megapixel.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 732g ti offre prestazioni eccezionali, mentre i doppi altoparlanti posizionati nella parte superiore e inferiore offrono un’esperienza sonora coinvolgente per lo streaming di contenuti, per il gaming o per ascoltare la tua musica preferita. Il tutto installato all’interno di un corpo snello ed elegante, che lo fa somigliare ad uno smartphone dalla fascia di prezzo superiore.

È incredibile infatti pensare che per tutto questo spenderai soltanto 249,90€, se approfitterai dell’offerta eccezionale che Amazon ha attivato per le prossime ore. Se non sei ancora convinto, ti segnaliamo anche il supporto alla ricarica rapida da 33 watt, 128GB di memoria interna espandibile, supporto dual SIM e sensore per la lettura delle impronte digitali. Ti serve altro?

