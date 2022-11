Xiaomi Redmi Note 11 e 11 Pro+ 5G: sconti su eBay

Gli smartphone più in ricercati sono sicuramente quelli di fascia media, che assicurano prestazioni comunque più che sufficienti ed un prezzo non elevatissimo. eBay, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, ha deciso di accontentare molta della sua utenza mettendo in offerta due dei modelli che forse meglio si collocano in questa fascia di prezzo, stiamo parlando degli Xiaomi Redmi Note 11 e 11 Pro+ 5G.

Redmi Note 11 (4+128)

Iniziamo dal fratello minore che vanta solo quattro gb di RAM e 128 di archiviazione. Un degno compagno di viaggio per chi vuole spendere poco. Questo prodotto vanta comunque uno Snapdragon 680 Octa Core con uno schermo FHD di tipo Amoled DotDisplay.

Virando sul comparto fotografico, Redmi Note 11 è equipaggiato con quattro fotocamere (50MP + 8MP + 2MP + 2 MP) e una interna da 13 MP. Anche la batteria assicura almeno una giornata di uso, grazie ai suoi 5000 mAh e la compatibilità con la ricarica veloce a 33W.

La versione appena descritta è disponibile sul sito ufficiale eBay ad un prezzo scontato di 175,50€. Non lasciartela sfuggire.

Redmi Note 11 (6+128)

Per le persone più pretenziose, che necessitano quindi di un leggero (ma consistente) boost sopratutto in termini di efficienza prestazionale, proponiamo quest’altra versione con a bordo 6 GB di RAM anziché 4.

Questa versione, disponibile inizialmente ad un prezzo di 204€, sarà acquistabile a soli 183,60€.

Redmi Note 11 Pro+ 5G (6+128)

Parliamo adesso del top di gamma del modello ovvero la versione Pro+ 5G che vanta un MediaTek Dimensity 920 con schermo amoled fhd+ da 6,67 pollici. Anche a livello di batteria notiamo che questo modello è compatibile con la ricarica a ben 120W.

Spendiamo ancora qualche parola su questo modello citando sicuramente la miriade di sensori che ha a bordo tra cui sensori di prossimità, di luce ambientale, accelerometro, bussola elettronica e chi più ne ha più ne metta. Anche la versione Pro+ 5G è disponibile in due diversi tagli, questa appena presentata vanta già di base 6 GB di RAM e 128 di archiviazione.

Questo modello partiva da un prezzo di 349€ ma sarà acquistabile su eBay a soli 314,10€.

Redmi Note 11 Pro+ 5G (8+256)

Il taglio decisamente più prestante è quest’ultimo che presentiamo oggi, ovvero quello con 8 GB di RAM e ben 256 GB di archiviazione. Chiaramente questo modello ha tutte le caratteristiche già descritte in precedenza con quest’ultima miglioria non da poco.

Il prezzo originale in questo caso era di 399€, ma sarà acquistabile su eBay a soli 359,10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.