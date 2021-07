Xiaomi Redmi Note 9: 75€ di sconto per pagarlo al MINIMO

Xiaomi Redmi Note 9 torna in promozione su Amazon, questa volta a soli 154,49€. Un vero e proprio affare se realizzi che risparmi ben 75,41€ e ti porti a casa uno degli smartphone più ambiti sul mercato.

Inoltre le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Perchè devi acquistare Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 è uno smartphone essenziale e che ti godi a pieno se sei in cerca di un dispositivo perfetto per tutti i giorni. Disponibile in colorazione Midnight Grey è bello anche esteticamente.

Con il suo display da 6,53 pollici e risoluzione Full HD+ ti godi il massimo dei contenuti in streaming. Infatti lo schermo è così ampio da regalarti emozioni uniche e colori vivaci e saturi.

Il processore MediaTek abbinato ai 4GB di RAM e 128 GB d memoria di archiviazione ti lascia lo spazio e l'autonomia che più desideri per aprire applicazioni, salvare foto e giocare persino.

Non sottovalutare neanche la Quad Camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel che scatta foto sensazionali e degne di nota. Anche la fotocamera frontale è degna di nota visto che immortala selfie a regola d'arte.

Altra caratteristica importante è la mega batteria: ben 5020 mAh per una carica che non finisce mai. Completi il ciclo di carica rapida a 18W e ti scordi di ricollegarlo alla corrente fino al giorno dopo. Cosa vuoi di più?

Vabbé se non sei soddisfatto sappi che sono presenti anche il chip NFC e il Jack Audio da 3,5 mm.

Acquista subito il tuo Xiaomi Redmi Note 9 su Amazon a soli 154,49€ e non ti scordare di approfittare delle spedizioni gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. Se poi vuoi pagarlo a rate scegli liberamente Confidi come modalità di pagamento.