 Xiaomi Redmi Watch 5 Active a meno di 30€ realizza ogni desiderio
Non solo è bello ma anche prezioso con le sue funzioni avanzate che a questo prezzo fanno scalpore: Xiaomi Redmi Watch 5 Active.
Non solo è bello ma anche prezioso con le sue funzioni avanzate che a questo prezzo fanno scalpore: Xiaomi Redmi Watch 5 Active.

Bello a vedersi e ricco di funzioni. La potenza di Xiaomi Redmi Watch 5 Active sta nel suo prezzo contenuto che, oggi, è particolarmente convincente. Ideale da indossare tutto il giorno e tutti i giorni senza fare a meno delle funzioni più ricercate. Un esempio? Le telefonate Bluetooth. Allora non perdere lo sconto del 17% su Amazon e acquistalo a soli 28,95 euro invece di 34,99 euro con un solo clic.

Disponibile in colorazione Argento, Xiaomi Redmi Watch 5 Active è uno smartwatch di ultima generazione. Ha un prezzo piccolo ma non per questo non ne vale la pena, anzi, sappiamo da anni che il brand è capace di offrire prodotti incredibili a prezzi contenuti e questo non ne è da meno. Indossalo al tuo polso agevolmente e senza fastidio tutto il giorno. Non solo il design è curato nei minimi particolari ed è elegante quanto casual, ma ha anche una batteria sensazionale. Ebbene, con una sola carica hai fino a 18 giorni di utilizzo così da non doverlo togliere e rimettere costantemente. Se poi aggiungi che è anche impermeabile fino a 5ATM, diventa il tuo compagno inseparabile.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active, Smartwatch con display LCD 2", Chiamate Bluetooth, Autonomia 18 giorni, Resistenza Acqua 5ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, 140+ modalità Fitness, Argento

Ma veniamo al dunque, Watch 5 ha un display LCD da 2 pollici sia ampio che luminoso. Lo personalizzi con i vari quadranti e non hai alcuna difficoltà a leggere notifiche e dati. Di questi ultimi ne hai un sacco a disposizione visti i vari sensori integrati che si occupano di monitorare la salute come il cuore e la saturazione ma anche come ti alleni grazie alle 140+ modalità di allenamento. Ovviamente la vita quotidiana non viene lasciata da parte con vari widget che consentono di gestire fotocamera, musica, torcia, attività, meteo e persino le notifiche. Hai bisogno di chiamare qualcuno? Fallo direttamente dal tuo polso grazie alla funzione Bluetooth e ai microfoni integrati.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active è una stella, non perdere tempo e indossalo al tuo polso. Acquistalo ora su Amazon a soli 28,95 euro.

Pubblicato il 11 ago 2025

11 ago 2025
