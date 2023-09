Xiaomi Robot Vacuum S10+, lui pulisce e tu ti rilassi (-110€)

Se vuoi un aiuto in casa devi acquistare un robot. Potresti prendere uno qualunque ma se vuoi davvero che i pavimenti siano lucidi e splendenti fidati di Xiaomi Robot Vacuum S10+. Un piccolo investimento senza ombra di dubbio, ma una volta che lo provi non torni più indietro.

Intelligente, aspirapolvere e anche lavapavimenti è un piccolo gioiellino. Con lo sconto in corso su Amazon hai un’occasione veramente interessante. Infatti lo puoi far diventare tuo con un risparmio che supera i cento euro: acquistalo ora a soli 339€ e vai sul sicuro.

Delle spedizioni, come sempre, non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Robot Vacuum S10+, il robot che in casa cambia le carte in gioco

Con tutte le carte in regola, Xiaomi Robot Vacuum S10+ è un robot eccezionale e che si distingue per tante caratteristiche. Forse avevi in mente di spendere un po’ di meno ma vista l’offerta, se hai la possibilità effettua questo investimento perché ne guadagnerai tantissimo.

Con le sue dimensioni compatte e un’altezza ideale per poter passare sotto i mobili e infilarsi anche nei posti più stretti, il robot di Xiaomi è intelligenza allo stato puro. I sensori che integra al suo interno, infatti, gli permettono di muoversi come se avesse occhi propri e di non rimanere mai bloccato.

Perfetto per qualunque superficie, ha una potenza di aspirazione che ammonta a 4000Pa. Peli di animali e capelli? Un amaro ricordo.

Con il suo contenitore doppio puoi aspirare, lavare o aspirare e lavare insieme. Novità assoluta è la presenza del doppio pannetto in microfibra per un lavaggio ancora più accurato.

Naturalmente ha la sua applicazione che ti permette di avere la mappatura della tua casa, scegliere le aree, impostare delle zone invalicabili e personalizzare le operazioni di pulizia.

Che altro dirti: quando si scarica torna alla basetta in autonomia. Ma non ti preoccupare perché la batteria ne ha da rivendere!

Non perdere la tua occasione, collegati subito su Amazon dove puoi acquistare il tuo magnifico Xiaomi Robot Vacuum S10+ a soli 339€ con lo sconto in corso.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

