Xiaomi Smart Band 10 al tuo polso? Un colpaccio da 38€ su Amazon

Xiaomi Smart Band 10 è un accessorio tecnologico comodo e perfetto da indossare nel quotidiano: con funzioni dedicate alla salute e non solo, ha una batteria che dura 21 giorni ed è l’orologio intelligente che soddisfa ogni esigenza. Disponibile in colorazione bianca, si connette al suo smartphone ed è pronto a offrirti un tocco tech che non ti aspettavi. Per questo devi approfittare dello sconto del 22% su Amazon e comprarlo subito a soli 38,99€ prima che il prezzo torni al suo massimo.
Smart Band Xiaomi che al polso rende ogni gesto semplice
Con dimensioni compatte e un design allungato, la Xiaomi Smart Band 10 è una delle più apprezzate sul mercato. Rispetto ai classici smartwatch, infatti, è più comoda e si fa indossare senza alcun fastidio o problemi durante la tua giornata tipo. Per chi è consigliata? Chiunque voglia un orologio tech senza l’ingombro. Ovviamente è stata realizzata con materiali di prima scelta così da essere robusta, duratura e pronta ad ogni evenienza: è impermeabile fino a 5 ATM e la puoi utilizzare in qualsiasi momento.
Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72″ AMOLED display, multimateriale, autonomia 21gg, ricarica rapida,150+sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Argento
Un suo punto a favore è l’autonomia con 21 giorni di batteria che ti assicurano comodità e flessibilità. La ricarichi una volta al mese, con ricarica rapida, e poi non fai più a meno di tutte le sue funzioni.
Xiaomi Smart Band 10: di cosa è capace?
Per avere un polso tecnologico, la smart band firmata Xiaomi ti offre varie funzioni tra cui:
- monitoraggio continuo della frequenza cardiaca;
- monitoraggio della saturazione;
- monitoraggio avanzato del sonno con report di tendenza e miglioramento;
- rilevazione dello stress;
- monitoraggio della salute femminile;
- oltre 150 modalità di allenamento con sistemi avanzati per ciclosmo e nuoto.
Ciò che la rende così favolosa, tuttavia, sono anche le sue caratteristiche essenziali, ossia:
- display AMOLED da 1,72 pollici super luminoso con bordi in metallo;
- sistema HyperOS per connessioni smart;
- bussola integatra;
- controllo della musica, calendario e meteo.
Lo sconto ti aspetta su Amazon
Il ribasso del 22% è l’occasione giusta per acquistare Xiaomi Smart Band 10: non perdere tempo e mettila al tuo polso. Comprala con soli 38,99€ su Amazon.