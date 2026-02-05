Xiaomi Smart Band 10 al tuo polso? Un colpaccio da 38€ su Amazon

Xiaomi Smart Band 10 è un accessorio tecnologico comodo e perfetto da indossare nel quotidiano: con funzioni dedicate alla salute e non solo, ha una batteria che dura 21 giorni ed è l’orologio intelligente che soddisfa ogni esigenza. Disponibile in colorazione bianca, si connette al suo smartphone ed è pronto a offrirti un tocco tech che non ti aspettavi. Per questo devi approfittare dello sconto del 22% su Amazon e comprarlo subito a soli 38,99€ prima che il prezzo torni al suo massimo.

Smart Band Xiaomi che al polso rende ogni gesto semplice

Con dimensioni compatte e un design allungato, la Xiaomi Smart Band 10 è una delle più apprezzate sul mercato. Rispetto ai classici smartwatch, infatti, è più comoda e si fa indossare senza alcun fastidio o problemi durante la tua giornata tipo. Per chi è consigliata? Chiunque voglia un orologio tech senza l’ingombro. Ovviamente è stata realizzata con materiali di prima scelta così da essere robusta, duratura e pronta ad ogni evenienza: è impermeabile fino a 5 ATM e la puoi utilizzare in qualsiasi momento.

Un suo punto a favore è l’autonomia con 21 giorni di batteria che ti assicurano comodità e flessibilità. La ricarichi una volta al mese, con ricarica rapida, e poi non fai più a meno di tutte le sue funzioni.

Xiaomi Smart Band 10: di cosa è capace?

Per avere un polso tecnologico, la smart band firmata Xiaomi ti offre varie funzioni tra cui:

monitoraggio continuo della frequenza cardiaca;

monitoraggio della saturazione;

monitoraggio avanzato del sonno con report di tendenza e miglioramento;

con report di tendenza e miglioramento; rilevazione dello stress;

monitoraggio della salute femminile;

oltre 150 modalità di allenamento con sistemi avanzati per ciclosmo e nuoto.

Ciò che la rende così favolosa, tuttavia, sono anche le sue caratteristiche essenziali, ossia:

display AMOLED da 1,72 pollici super luminoso con bordi in metallo;

da 1,72 pollici super luminoso con bordi in metallo; sistema HyperOS per connessioni smart;

bussola integatra;

controllo della musica, calendario e meteo.

Lo sconto ti aspetta su Amazon

Il ribasso del 22% è l’occasione giusta per acquistare Xiaomi Smart Band 10: non perdere tempo e mettila al tuo polso. Comprala con soli 38,99€ su Amazon.