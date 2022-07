Xiaomi Smart Band 7 Pro: schermo grande, GPS e NFC

Insieme agli smartphone della serie Xiaomi 12S e ai notebook Xiaomi Book Pro, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Xiaomi Smart Band 7 Pro, versione migliorata dello Smart Band 7 disponibile anche in Italia e attualmente in offerta su Amazon. Il dispositivo indossabile, al momento venduto solo in Cina, offre diverse funzionalità interessanti.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: GPS, NFC e altre specifiche

Lo Smart Band 7 Pro è una via di mezzo tra fitness tracker e smartwatch. Possiede infatti un ampio schermo touch AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione di 280×456 pixel (326 ppi) con supporto Always-on e sensore di luce ambientale per la variazione automatica della luminosità (fino a 500 nit). L’indossabile può resistere in acqua fino a circa 50 metri di profondità (5 ATM) e integra GPS e NFC (assenti nello Smart Band 7), oltre ad altri sensori: accelerometro, giroscopio e cardiofrequenzimentro.

Lo Smart band 7 Pro supporta oltre 117 modalità di allenamento e può rilevare automaticamente cinque sport: corsa, camminata, tapis roulant, ellittica e vogatore. Non mancano ovviamente il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue (SpO2), della qualità del sonno (leggero, profondo e REM) e del ciclo mestruale.

Il dispositivo permette di controllare alcune operazioni sullo smartphone tramite Bluetooth 5.2: riproduzione musicale, fotocamera, risposte rapide ai messaggi, notifiche per la chiamate in arrivo e altre. La batteria da 235 mAh offre un’autonomia fino a 12 ore. Il cinturino in silicone è disponibile nelle colorazioni bianco, rosa, arancione, blu e verde. Xiaomi non ha ancora comunicato quando arriverà in Italia.

