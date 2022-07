Xiaomi Book Pro: due notebook con schermo OLED

Insieme ai nuovi smartphone della serie Xiaomi 12S, il produttore cinese ha svelato due notebook di fascia medio-alta con schermo OLED. Si tratta degli Xiaomi Book Pro da 14 e 16 pollici con processori Intel di dodicesima generazione che saranno disponibili in Cina dall’8 luglio. Purtroppo non è prevista al momento la distribuzione in Italia. Nel nostro paese è possibile acquistare solo il tablet Xiaomi Book S (in offerta su Amazon) con schermo da 12,4 pollici, processore Qualcomm e Windows 11.

Xiaomi Book Pro: specifiche dei notebook

I due Xiaomi Book Pro condividono lo stesso design e quasi tutte le specifiche hardware. I notebook si distinguono esternamente dalle differenti dimensioni, dovute allo schermo touch OLED con supporto Dolby Vision: 14 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel), refresh rate di 90 Hz e screen-to-body ratio dell’89,54%; 16 pollici con risoluzione 4K (3840×2400 pixel), refresh rate di 60 Hz e screen-to-body ratio del 90,68%.

Cambia anche la capacità della batteria: 56 Wh per il modello da 14 pollici e 70 Wh per il modello da 16 pollici. Entrambe supportano la ricarica rapida da 100 Watt (50% in 35 minuti). La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core i5-1240P e Core i7-1260P, 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Il modello da 16 pollici è disponibile con GPU integrata o esterna NVIDIA GeForce RTX 2050 con 4 GB di memoria GDDR6, mentre il modello da 14 pollici è disponibile anche con NVIDIA GeForce MX550 (4 GB di memoria GDDR6).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti una porta Thunderbolt 4. due porte USB Type-C, jack audio, webcam HD a 720p, tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo da 2 Watt, touchpad in vetro e lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

