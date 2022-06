Xiaomi Book S: processore ARM e Windows 11

Xiaomi ha annunciato quattro nuovi prodotti per il mercato europeo che arriveranno in Italia nei prossimi giorni. Il più interessante è Xiaomi Book S, un tablet con processore ARM e sistema operativo Windows 11 che potrebbe diventare un concorrente del Surface Go 3. Gli utenti potranno inoltre acquistare lo Smart Band 7, versione aggiornata del popolare fitness tracker.

Xiaomi Book S: specifiche e prezzo

Il nuovo Xiaomi Book S ha un telaio in lega di alluminio e magnesio. Lo schermo da 12,4 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel, luminosità massima di 500 nit e gamma colore 100% sRGB. Le dimensioni sono 294x197x8,95 millimetri, mentre il peso è 720 grammi. Come si può vedere nell’immagine, il tablet può diventare un notebook con la tastiera magnetica (da acquistare a parte). Opzionale anche la Smart Pen che permette di scrivere a mano libera.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8cx Gen 2 con frequenza massima di 2,8 GHz, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamere posteriore e frontale da 13 e 5 megapixel, altoparlanti stereo da 2 Watt, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 4.920 mAh con ricarica rapida da 65 Watt che offre un’autonomia fino a 13,4 ore. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Windows 11.

Xiaomi Book S sarà disponibile dal 30 giugno sul sito ufficiale e nei negozi fisici del produttore cinese. Gli utenti italiani potranno acquistare il tablet anche su Amazon. Il prezzo è 699,99 euro. Tastiera, cover e stilo costano 149,99 euro, 29,99 euro e 99,99 euro, rispettivamente. Per le prime 48 ore sarà in vendita il bundle con tablet, tastiera e caricabatteria da 65 Watt a 699,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.