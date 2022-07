Xiaomi 12S Ultra: sensore da 1" e ottica Leica

Xiaomi ha annunciato i nuovi smartphone della serie 12S, i primi realizzati con la collaborazione di Leica. Il top di gamma Xiaomi 12S Ultra integra un sensore fotografico Sony da un pollice che, grazie alle lenti e agli algoritmi sviluppati dall’azienda tedesca, permette di ottenere immagini quasi perfette in ogni condizione di luce. Purtroppo gli utenti italiani dovranno attendere qualche settimana prima di effettuare l’acquisto. Su Amazon sono però disponibili tutti i modelli della serie Xiaomi 12 con alcuni sconti (in attesa del Prime Day).

Xiaomi 12S Ultra: specifiche dello smartphone

Il nuovo Xiaomi 12S Ultra possiede uno schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione di 3200×1440 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità massima di 1.500 nit, supporto Dolby Vision e HDR10+. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di storage UFS 3.1. La novità principale è rappresentata dal “camera system” Leica Summicron 1:1.9-4.1 / 13-120 ASPH composta da tre fotocamere posteriori.

La fotocamera principale ha un sensore Sony IMX989 da un pollice con risoluzione di 50,3 megapixel. Le lenti asferiche 8P di Leica consentono di eliminare riflessi, ghosting e aberrazioni cromatiche. Per le altre due fotocamere (ultra grandangolare e teleobiettivo a periscopio) sono stati scelti sensori da 48 megapixel. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 32 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, LTE e 5G. Gli altri due modelli della serie sono Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S. Gli smartphone saranno in vendita prima in Cina. Verranno sicuramente distribuiti in Italia, ma bisognerà attendere qualche settimana. I precedenti Xiaomi 12 sono arrivati circa tre mesi dopo il lancio cinese avvenuto a fine dicembre 2021.

