Xiaomi Smart Speaker ma anche orologio, Google Assistant e ALTRO (-46%)

Xiaomi Smart Speaker è un piccolo gioiellino che in casa fa la differenza. Non solo è una cassa Bluetooth con cui ascolti la tua musica preferita senza compromessi ma anche un perfetto orologio per il tuo comodino e un HUB per i tuoi prodotti con Google Assistant. Un 3 in 1 di cui non fare a meno se vuoi un prodotto completo e che ne valga la pena.

Approfitta al volo dello sconto del 46%. Su Amazon hai un affare sotto gli occhi e perché no, anche l'occasione di fare un regalo di Natale particolare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Smart Speaker: tutto quello che devi sapere

Compatto e carino alla vista, questo Xiaomi Smart Speaker è il gioiellino che sta bene in qualunque ambiente della tua casa. Lo puoi mettere in salotto così come in camera da letto e averlo sempre a portata di mano. Infatti, come ti dicevo, non solo è una cassa Bluetooth ma molto di più.

Sulla parte superiore c’è un orologio LED che ti consente di sapere subito che ora è ossia con una sola occhiata. Grazie all’integrazione di Google Assistant al suo interno puoi sia avere funzioni smart ma anche trasformare il prodotto in una sveglia per ogni evenienza. Controlla i prodotti collegati e non farne mai più a meno. È un assistente in tutto e per tutto come quello di Amazon.

Audio ottimo, suono bilanciato e trasmettitore IR integrato.

Lasciati dire che Xiaomi si è superata.

Non perdere tempo ma collegati al volo su Amazon dove approfitti del 46% di sconto e porti a casa il tuo Xiaomi Smart Speaker a soli 26,99€.

