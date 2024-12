Xiaomi TV Box S (2nd gen) in sconto: è pronto per lo streaming 4K

La seconda generazione di Xiaomi TV Box S è in sconto su Amazon. Caratterizzato da un design compatto, il set-top box è perfetto per lo streaming di film, serie, show, partite, ma anche musica e qualsiasi altro contenuto multimediale. Approfittane e mettilo nel carrello, per allungare le mani su un dispositivo che ha tutto ciò che serve per l’intrattenimento.

Amazon taglia il prezzo di Xiaomi TV Box S

Assicura il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD e alla modalità HDR10+, così da poter sfruttare al meglio l’alta definizione dei televisori più recenti. Al suo interno integra un processore quad core con GPU, 2 GB di RAM, 8 GB di memoria per il salvataggio delle applicazioni, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo è Google TV. Sul pannello posteriore ci sono le porte HDMI e USB oltre al jack audio per il collegamento di cuffie, altoparlanti esterni o soundbar. In dotazione ha il telecomando con microfono e pulsante dedicato all’attivazione dell’Assistente Google a cui impartire comandi vocali. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

La disponibilità è immediata, la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Se lo compri ora, l’articolo arriverà a casa tua in pochi giorni.

Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon) puoi acquistare lo Xiaomi TV Box S di seconda generazione al prezzo di soli 49,99 euro. Vuoi saperne di più e conoscere il parere di chi lo ha già messo alla prova? Sull’e-commerce trovi centinaia di recensioni pubblicate da chi lo ha acquistato, il voto medio è 4,5/5.