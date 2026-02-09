XIAOMI TV F da 32" è la smart TV ideale: SVENDUTA a 139€ su Amazon

La paghi poco, ha tutte le app per lo streaming ed è anche un bel prodotto. XIAOMI TV F da 32″ è una smart TV da non sottovalutare, soprattutto se cerchi un modello dalle dimensioni modeste ma con funzioni elevate. Ottima risoluzione e sistema Fire TV così da non fare a meno di niente. Un suo pregio? In questo momento è svenduta su Amazon con uno sconto del 22% che te la fa portare a casa a soli 139€: comprala subito.

XIAOMI TV F è il televisore ideale per spendere poco

Spesa minima, resa massima: è questo il detto che simbolizza di più XIAOMI TV F. Il modello proposto dal colosso orientale ha un design moderno con bordi che scompaiono alla vista, tanto sono sottili e uno spessore millimetrico. Puoi appoggiarla sul mobile o optare per l’affissione al muro e trarre tutti i vantaggi del caso. Perché sceglierla? Con il suo sistema Fire TV, integra tutte le app per lo streaming (Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, NOW e così via) per sfruttare gli abbonamenti che già hai e scoprire mille modi diversi di goderti lo streaming. Il vantaggio del sistema operativo, inoltre, porta con sé tecnologie accessorie come il controllo vocale con Amazon Alexa.

Dal punto di vista tecnico, invece, il televisore è caratterizzato da:

pannello LED da 32″ pollici;

risoluzione HD con dettagli e colori intensi;

con dettagli e colori intensi; Triple Turner DVB C/S/S2/T/T2 per captare il digitale terrestre senza problemi;

C/S/S2/T/T2 per captare il digitale terrestre senza problemi; Sistema Dolby Audio con DTS Virtual:X per suono immersivo e tridimensionale;

con DTS Virtual:X per suono immersivo e tridimensionale; Compatibilità con Apple AirPlay.

Ti segnalo, infine, che questo è un modello 2026 nuovo di zecca.

La proposta di Amazon

Attraverso il 22% di sconto in corso su Amazon, la XIAOMI TV F da 32″ diventa una smart TV da acquistare ad occhi chiusi. Se stavi cercando un prodotto come questo,aggiungilo subito al carrello con 139€ prima che il prezzo torni pieno.