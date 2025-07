Xiaomi TV S Mini LED offre 55" di pura magia, prezzo distrutto su Amazon

Xiaomi TV S Mini LED 55 è un televisore di ultima generazione. Approdato sul mercato proprio nell’ultimo anno, il prodotto vanta tecnologie che rendono la visione così bella da fondersi con la realtà e una serie di plus che ti convincono del tutto. Non che ce ne sia bisogno perché il suo prezzo p già accattivante. Su Amazon hai uno sconto di ben 160 euro se spunti il coupon. Collegati e completa l’acquisto con 439,99 euro scegliendo se pagare in un’unica soluzione o a tasso zero.

Con il pannello QLED una nuova era ha inizio. Anche se sono aspetti molto tecnici, scegliere questa tipologia di schermo ha i suoi vantaggi per te che sei un semplice consumatore. È sufficiente accendere questo televisore per accorgersi della qualità sotto diversi punti di vista. Ad esempio il contrasto raggiunge una nuova soglia della perfezione grazie al controllo completo della retroilluminazione e anche la gamma cromatica ne trae vantaggio con 1,07 miliardi di colori in palette. In altre parole, Xiaomi TV S Mini LED trasforma una semplice immagine in uno spettacolo aiutata dalla risoluzione 4K e da un refresh rate da 144Hz. Ogni volta che deciderai di vedere qualche contenuto in streaming ti sentirai come al cinema e sfrutterai il display da 55 pollici dotato di 1.200 nit di luminosità al meglio.

Quelle citate sono già delle ottime caratteristiche ma non sono le uniche a disposizione. Il televisore è perfetto altresì per il gaming. Se sei un amante dei videogiochi, abbinalo alla console che possiedi e attiva il game booster così la frequenza di aggiornamento raggiunge i 240Hz. L’audio non viene lasciato in disparte e il sistema Dolby lo rende superbo così come potente e immersivo. Il sistema operativo? Ovviamente Google TV per non rinunciare a nessun servizio ed app.

Mettila nel carrello a soli 439,99 euro su Amazon. La Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 è da acquistare al volo, ricorda di spuntare il coupon per uno sconto di 160 euro complessivi.