Xiaomi TV Stick 4K a PREZZO STRACCIATO (pochi pezzi)

Trasforma il tuo televisore o un qualsiasi monitor in una Smart TV, risparmiando, grazie allo sconto del 36% proposto oggi su Amazon per Xiaomi TV Stick 4K. Il dispositivo ha in dotazione il telecomando con microfono e infrarossi per interagire con Assistente Google tramite comandi vocali. Garantisce inoltre il pieno supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision.

36% di sconto su Xiaomi TV Stick 4K

Come si intuisce dal nome, assicura il pieno supporto alla risoluzione 4K Ultra HD. La piattaforma è Android TV con possibilità di scaricare le applicazioni da Play Store, anche se quelle per i servizi di streaming più importanti (Prime Video, Netflix, YouTube e così via) sono preinstallate. Integra un processore quad core con GPU ad alte prestazioni, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, senza dimenticare la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Il collegamento avviene tramite porta HDMI e l’alimentazione con cavo USB. Tutto questo senza dimenticare il sistema Chromecast built-in per la trasmissione dei contenuti in modalità wireless da smartphone, tablet e computer. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto. L’immagine qui sotto mostra l’interfaccia della schermata principale.

Le dimensioni sono molto compatte (106,8×29,4×15,4 millimetri, 42,8 grammi di peso), così da poter facilmente essere trasportato ovunque. Grazie allo sconto del 36% sul listino, oggi è possibile acquistare Xiaomi TV Stick 4K al prezzo finale di soli 45 euro invece di 69 euro.

Attenzione: i pezzi disponibili sono pochi. Il consiglio per gli interessati è di effettuare subito l’ordine per non perdere l’occasione. Il dispositivo sarà consegnato direttamente a casa con spedizione gratuita in pochi giorni. L’articolo è promosso con un voto molto alto (4,28/5 stelle) da migliaia di recensioni positive.