Xiaomi TV Stick 4K sfida Fire TV Stick 4K Max

Xiaomi ha svelato la nuova TV Stick 4K che, come si deduce dal nome, supporta lo streaming video fino a risoluzione 4K (2160p). Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il dispositivo del produttore cinese non farà concorrenza alla Fire TV Stick 4K, ma alla Fire TV Stick 4K Max di Amazon, in quanto supporta il codec AV1.

Xiaomi TV Stick 4K: specifiche

Xiaomi TV Stick 4K ha un design simile a quello del modello full HD. In pratica è come una pen drive di maggiori dimensioni con porta HDMI. Il dispositivo misura 106,8×29,4×15,4 millimetri e pesa 42,8 grammi, quindi è leggermente più grande e pesante del modello base. La dotazione hardware comprende la CPU quad core ARM Cortex-A-35, GPU Mali-G31 MP2, 2 GB di RAM e 8 GB di storage.

Stranamente Xiaomi ha integrato una CPU meno potente di quella presente nel TV Stick (Cortex-A53), ma ha raddoppiato la RAM e soprattutto scelto una GPU superiore. Quest'ultima permette di supportare il codec video AV1 (come la Fire TV Stick 4K Max di Amazon), oltre ai più diffusi VP9, H.265, H.264, MPEG-2 e MPEG-1. Il TV Stick 4K supporta inoltre audio Dolby Atmos e DTS HD.

La connettività wireless è garantita dai chip WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. L'alimentazione viene fornita tramite porta micro USB. Il sistema operativo è Android 11. Ovviamente ci sono Google Assistant e il supporto Chromecast. Il telecomando è lo stesso del modello base.

Xiaomi non ha comunicato il prezzo, né quando arriverà in Italia (dove è in vendita il TV Stick a 49,99 euro). Gli utenti che vogliono un dispositivo completo per lo streaming possono approfittare dell'attuale sconto del 40% per la Fire TV Stick 4K Max (38,99 euro).