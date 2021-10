Xiaomi Wireless Mouse Lite al minimo storico scontato del 50%

Quando si parla di rapporto qualità/prezzo, Xiaomi è sicuramente una garanzia anche nel settore informatico, con periferiche di buon valore ad un prezzo irraggiungibile. È questo il caso dello Xiaomi Wireless Mouse Lite, oggi scontato del 50% su Amazon, un vero e proprio affare.

Xiaomi Wireless Mouse Lite: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, semplice e simmetrico in modo da consentirne l’utilizzo sia con la mano destra che con la sinistra. Come suggerisce il nome, si tratta di un dispositivo wireless, che fornisce in dotazione un piccolo dongle da collegare ad una qualsiasi porta USB. Questo, inoltre, può essere riposto direttamente all’interno del vano batteria. Tuttavia, le dimensioni estremamente ridotte, consentono di lasciarlo collegato, senza che impedisca di riporre il PC nella borsa o nello zaino. L’alimentazione è data da una singola batteria AAA che garantisce diversi mesi di autonomia grazie alla funzione di standby automatico. In ogni caso è presente lo switch on/off che consente di ottimizzare ulteriormente la durata della batteria.

Scendendo un po’ più nell’aspetto tecnico, Xiaomi ha optato per un sensore ottico da 1000DPI. Questo è affiancato da tasti destro e sinistro estremamente silenziosi che garantiscono un confort di utilizzo senza distrazioni. Silenziosa anche la rotella, realizzata completamente in gomma liscia piuttosto fluida e precisa nello scrolling. Comodo l’indicatore LED sul dorso che individua lo stato della batteria. Chiude la dotazione una compatibilità praticamente universale, grazie alla funzione plug and play che non richiede installazioni driver o software di terze parti. È possibile utilizzare il mouse con Windows, MacOS, Linux e Chrome OS. In sostanza un dispositivo essenziale, senza enormi pretese, rivolto a chi più di tutto cerca comodità e affidabilità.

Grazie al codice JZZZ56AA è possibile usufruire di uno sconto del 50%, che permette di portare a casa lo Xiaomi Wireless Mouse Lite a soli 13,99 euro da Amazon.