XPRIZE Carbon Removal, inizia la competizione

Dopo l’annuncio avvenuto a fine gennaio, il contest XPRIZE Carbon Removal è ufficialmente iniziato. Elon Musk offre 100 milioni di dollari ai vincitori della competizione che prevede lo sviluppo di una tecnologia per la cattura dell’anidride carbonica. Le registrazioni saranno possibili dal 22 aprile 2021 (Giorno della Terra), quando i partecipanti avranno accesso alle linee guida della gara.

Gli scienziati stimano che devono essere rimosse 6 miliardi di tonnellate di CO2 entro il 2030 e 10 miliardi entro il 2050 per evitare effetti catastrofici sul clima. Per rispettare gli obiettivi degli accordi Parigi non è sufficiente ridurre le emissioni di CO2, ma è necessario catturare la CO2 già presente nell’aria e negli oceani.

The $100M XPRIZE Carbon Removal is now LIVE. Funded by @elonmusk, it’s the largest in history. Fight climate change. Let’s exit the fossil fuel era. 🌎 ♻️

Sign up now: https://t.co/TwLkS3FR31@PeterDiamandis@AnoushehAnsari #environment pic.twitter.com/hRrRIqaM7z

— XPRIZE (@xprize) February 8, 2021