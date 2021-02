Tra i progetti portati avanti in parallelo da Elon Musk c’è anche quello che mira a creare un’interfaccia neurale in grado di connettere un essere umano a un calcolatore: è l’obiettivo perseguito con la startup Neuralink. Ad aggiornare in merito ai progressi ottenuti dalla sua squadra è lui stesso, confermando come il team stia facendo sul serio.

È riuscito a impiantare un chip a una scimmia facendola poi interagire con un videogioco (“mind Pong”) e ottenendo risultati del tutto soddisfacenti tramite controllo mentale, dunque senza impugnare alcun controller. Musk lo ha raccontato in occasione del suo intervento su Clubhouse in cui ha parlato tra le altre cose di alieni, meme, Bitcoin, Tesla e intelligenza artificiale.

Nei giorni scorsi il canale YouTube di Neuralink ha inoltre pubblicato un video dedicato al robot progettato per eseguire gli interventi.

Sempre Musk è intervenuto attraverso il proprio mezzo di comunicazione preferito, Twitter, invitando a considerare le opportunità di lavoro offerte dalla società.

Please consider working at Neuralink!

Short-term: solve brain/spine injuries

Long-term: human/AI symbiosis

Latter will be species-level important

Work at either at our Bay Area or Austin locations https://t.co/LPzDrWO8h3

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021