Yahoo lancia Scout, il motore di ricerca AI con Claude e Bing

Yahoo esiste ancora. Sorpresa? Forse no, ma il fatto che stia lanciando un motore di ricerca AI, quando ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity e altri si stanno già scannando per guadagnarsi quote di mercato, è un po’ strano.

Yahoo Scout è il nuovo motore AI di Yahoo basato su Claude e Bing

Yahoo Scout è il nuovo motore di risposte basato sull’AI dell’azienda che un tempo dominava Internet. Si posiziona a metà strada tra un motore di ricerca tradizionale e un chatbot: si fa una domanda, si riceve una risposta con contenuti multimediali, liste, tabelle, link alle fonti. Come le AI Overview di Google, Perplexity, ChatGPT, e tutti gli altri.

Non ha un modello proprietario. Usa Claude di Anthropic come base e l’API di Microsoft Bing per i contenuti recenti. Sarà integrato su Yahoo Mail, News, Finance, Sports. Potrà riassumere recensioni prodotti su Yahoo Shopping, fornire approfondimenti finanziari su Yahoo Finance, sintetizzare commenti su Yahoo News. È disponibile in beta su scout.yahoo.com e nelle app Yahoo Search per iOS e Android, solo negli Stati Uniti.

Sviluppare un LLM proprietario costa miliardi. Google può permetterselo, Microsoft anche, Meta pure. Yahoo già fa fatica a restare rilevante. Forse punta sull’integrazione nei suoi servizi esistenti. Se si usa Yahoo Finance o Yahoo Mail, Scout è lì, integrato. Non si deve aprire un’altra app o sito. Potrebbe essere comodo. Ma quante persone usano ancora Yahoo Finance o Yahoo Mail come servizi principali? Non milioni. Forse centinaia di migliaia. È un pubblico di nicchia che Yahoo spera di trattenere con le funzioni AI.

Yahoo Shopping: riassunti recensioni come Amazon

Scout su Yahoo Shopping può gestire le ricerche d’acquisto riassumendo recensioni e caratteristiche dei prodotti. In pratica, quello che fa già Amazon con i riassunti generati dall’AI direttamente sulle sue pagine prodotto. Google Shopping pure. Ogni sito di e-commerce sta aggiungendo i riassunti generati dall’AI. Yahoo arriva tardi, con la stessa funzione che tutti hanno già. Scout può riassumere recensioni quanto vuole, ma se nessuno usa Yahoo Shopping per comprare.

Yahoo Finance per gli approfondimenti

Qui Scout potrebbe avere più senso. Yahoo Finance è ancora usato da trader, investitori retail, persone che seguono i mercati finanziari. Non è dominante come Bloomberg o CNBC, ma ha un pubblico fedele.

Scout offre l’accesso con un solo clic a approfondimenti in tempo reale, tra cui notizie aziendali, valutazioni degli analisti, dati finanziari e conference call sugli utili. La funzione “More from Yahoo Scout” trasforma le notizie di mercato in esperienza interattiva, si fanno le domande guidate dall’AI, si esplorano i punti chiave, il contesto su performance azionarie, le implicazioni di mercato.

È una sorta di analista finanziario personale che risponde alle domande sui titoli che si seguono. Se funziona bene, potrebbe essere utile. Ma anche qui, Bloomberg Terminal ha già degli assistenti AI, tutte le piattaforme finanziarie stanno tutte aggiungendo chatbot. Yahoo Finance con Scout è solo un altro competitor in un mercato affollato.

Scout può riassumere i commenti sotto articoli selezionati su Yahoo News. Il problema è che i commenti di solito sono tossici, pieni di disinformazione, spam, troll. Riassumerli con l’aiuto dell’AI non li rende più utili. Forse Yahoo spera che riassumere commenti faccia emergere opinioni interessanti o punti di vista diversi.

Il mistero di Yahoo Mail

Yahoo ha detto che Scout sarà integrato in Yahoo Mail, ma non ha specificato esattamente cosa farà. Probabilmente riassunti di email, risposte suggerite, organizzazione automatica. Tutte cose che Gmail fa già con Gemini, Outlook con Copilot, e ogni altro client email moderno.

Povero Yahoo…

Negli anni ’90 e primi 2000 Yahoo era un gigante. Poi Google l’ha superata nella ricerca. Facebook nei social. Gmail nelle email. Amazon nello shopping. Yahoo è sopravvissuta passando di mano in mano. Prima acquistata da Verizon, poi rivenduta ad Apollo Global Management. Oggi non è più un’azienda tecnologica innovativa, ma un insieme di servizi storici, come mail, news e finanza, mantenuti attivi per una base di utenti fedele ma sempre più risicata. Ed è difficile che Scout possa risollevare la situazione.

Il fatto che Yahoo esista ancora è già un miracolo. Che lanci nuovi prodotti AI è ammirevole. Avrà successo?