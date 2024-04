Yahoo punta sull'AI per le news: acquisisce Artifact

Yahoo ha annunciato l’acquisizione di Artifact, l’applicazione di notizie alimentata dall’intelligenza artificiale creata dai co-fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati divulgati. Artifact cesserà di operare come app autonoma e sarà integrata in tutto l’ecosistema Yahoo, inclusa l’app Yahoo News, nei prossimi mesi.

Systrom e Krieger lavoreranno a stretto contatto con Yahoo in veste di consulenti durante questa fase di transizione, apportando la loro esperienza e conoscenza per garantire un’integrazione fluida della tecnologia di Artifact all’interno delle piattaforme Yahoo.

L’annuncio dell’acquisizione arriva a pochi mesi dalla decisione di Artifact di interrompere le attività a causa delle limitate opportunità di mercato. Sebbene inizialmente concepita come una semplice app di notizie, il risultato finale sembrava più un sostituto di Twitter. In questo settore esiste già una forte competizione con numerosi concorrenti, tra cui Threads di Meta.

Integrazione della tecnologia di Artifact in Yahoo

Il cuore di Artifact risiede nella sua tecnologia avanzata, che mette in evidenza i contenuti di maggior interesse per gli utenti, affinando progressivamente la selezione in base alle loro preferenze. Ciò si traduce in un feed di notizie altamente personalizzato per ogni singolo utente. L’app integra anche diversi strumenti di intelligenza artificiale per riassumere le notizie, riformulare i titoli clickbait e far emergere i contenuti di qualità.

Yahoo intende integrare la tecnologia di Artifact nella propria offerta di contenuti, con l’obiettivo di fornire agli utenti esperienze altamente personalizzate e su misura. Come dichiarato da Kat Downs Mulder, Senior Vice President e General Manager di Yahoo News, l’azienda è entusiasta di poter far crescere ed evolvere le funzionalità di Artifact per perseguire la propria missione: diventare il punto di riferimento nell’informazione digitale e il miglior curatore di contenuti rilevanti per gli utenti.

Systrom ha sottolineato che la tecnologia di Artifact ha il potenziale per portare benefici a milioni di persone e che Yahoo dispone delle risorse necessarie per aiutare il prodotto a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ha inoltre ribadito l’importanza di collegare le persone a fonti affidabili di notizie e informazioni, un principio fondamentale che guida lo sviluppo di Artifact.