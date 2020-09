Yammer sempre più social: arrivano le reaction

In seguito all’acquisizione del 2012 non sono state molte le novità introdotte da Microsoft in Yammer, ma nell’ultimo periodo il gruppo di Redmond sembra essere tornato a puntare sulla piattaforma come testimoniano l’annuncio della nuova versione andato in scena lo scorso anno e la più recente integrazione con Teams. Oggi tocca invece al debutto di una novità dal taglio marcatamente social: le reaction.

Microsoft porta le reaction su Yammer

Disegnate per esprimere in forma grafica un apprezzamento o uno stato d’animo, sono le sei visibili nell’immagine qui sotto: un pollice alzato per il like, un cuore per love, una risata per laugh, una emoji festosa per celebrate, un applauso per thank e una faccina triste per sad.

Possono essere attribuite ai post condivisi dagli iscritti ai post, in modo del tutto simile a quanto avviene su Facebook e altri social.

Il rollout è immediato e interessa sia la versione del servizio accessibile da browser desktop sia quella destinata ai dispositivi mobile. In futuro, nel nome della diversità e dell’inclusione, sarà possibile selezionare diverse colorazioni della pelle per le emoji rappresentate nelle reaction come si può osservare nello screenshot qui sopra.

Fondato come social network per le aziende nell’ormai lontano 2008 da David Sacks, in precedenza dirigente di PayPal, Yammer è passato quattro anni dopo sotto il controllo di Microsoft con un’acquisizione quantificata economicamente in 1,2 miliardi di dollari.