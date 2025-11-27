 Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon

Continuano gli sconti sulle migliori Yankee Candle durante la Settimana del Black Friday di Amazon: approfittane subito prima che finiscano.
Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon
Tecnologia Casa e Domotica
Continuano gli sconti sulle migliori Yankee Candle durante la Settimana del Black Friday di Amazon: approfittane subito prima che finiscano.

Proseguono con successo gli sconti della Settimana del Black Friday di Amazon sulle Yankee Candle più amate di sempre. Scopri tutte le novità ora a un prezzo decisamente perfetto per rendere casa ancora più bella.

Calendario dell’Avvento Yankee Candle 2025 a soli 32,49 euro!

{title}

BlackFriday
Calendario dell'Avvento Yankee Candle 2025 | Set regalo di candele profumate | 24 lumini profumati e 1 portalumino | Regali di Natale perfetti per le donne

Calendario dell’Avvento Yankee Candle 2025 | Set regalo di candele profumate | 24 lumini profumati e 1 portalumino | Regali di Natale perfetti per le donne

BlackFriday

31,4944,99€-30%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia 12 cere profumate 1 bruciatore per cera 1 lumino da tè senza profumo a soli 34,29 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia | 12 cere profumate, 1 bruciatore per cera e 1 lumino da tè senza profumo | Collezione Après Ski | Regali di Natale perfetti per le donne

Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia | 12 cere profumate, 1 bruciatore per cera e 1 lumino da tè senza profumo | Collezione Après Ski | Regali di Natale perfetti per le donne

BlackFriday

34,2942,90€-20%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Set regalo di Natale a soli 42,49 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle | Set regalo di Natale | 2 candele profumate in giara media, 2 candele votive piene | Taglia stoppino e puntale per candela con coperchio Illuma | Set di 6 candele |perfetti per le donne

Yankee Candle | Set regalo di Natale | 2 candele profumate in giara media, 2 candele votive piene | Taglia stoppino e puntale per candela con coperchio Illuma | Set di 6 candele |perfetti per le donne

BlackFriday

42,4946,69€-9%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Set regalo di candele profumate | 3 mini candele votive profumate a soli 10,43 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle Set regalo di candele profumate | 3 mini candele votive profumate | Miscela di cera di soia | Regali perfetti per le donne

Yankee Candle Set regalo di candele profumate | 3 mini candele votive profumate | Miscela di cera di soia | Regali perfetti per le donne

BlackFriday

10,4314,90€-30%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto di Natale a soli 18,99 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto di Natale | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto di Natale | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne

BlackFriday

18,9934,90€-46%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Scented Candle Candela in giara grande della Caramello Salato a soli 19,99 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle Scented Candle | Candela in giara grande della Caramello Salato | Candele a lunga combustione: fino a 150 ore | Regali perfetti per le donne

Yankee Candle Scented Candle | Candela in giara grande della Caramello Salato | Candele a lunga combustione: fino a 150 ore | Regali perfetti per le donne

BlackFriday

19,9934,90€-43%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Studio Candele profumate | Candela media Red Apple Wreath a soli 17,99 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle Studio Candele profumate | Candela media Red Apple Wreath |Lunga durata: 35-50 ore| Elegante design in vetro con cera rossa| Regalo per le donne, regali per le mamme, regali di nozze

Yankee Candle Studio Candele profumate | Candela media Red Apple Wreath |Lunga durata: 35-50 ore| Elegante design in vetro con cera rossa| Regalo per le donne, regali per le mamme, regali di nozze

BlackFriday

17,9929,99€-40%

Vedi l’offerta

Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini Clean Cotton a soli 13,93 euro!

{title}

BlackFriday
Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini | Clean Cotton | 100 ml | Fino a 10 settimane di fragranza | Confezione riciclabile | Un regalo perfetto per una donna

Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini | Clean Cotton | 100 ml | Fino a 10 settimane di fragranza | Confezione riciclabile | Un regalo perfetto per una donna

BlackFriday

13,9319,90€-30%

Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€

Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€
SwitchBot Smart Relay Switch 1PM in PROMO al Black Friday di Amazon

SwitchBot Smart Relay Switch 1PM in PROMO al Black Friday di Amazon
Bonus elettrodomestici: la seconda fase dalla prossima settimana

Bonus elettrodomestici: la seconda fase dalla prossima settimana
Lascia pulire casa al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Tapo tuo a 159€

Lascia pulire casa al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Tapo tuo a 159€
Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€

Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€
SwitchBot Smart Relay Switch 1PM in PROMO al Black Friday di Amazon

SwitchBot Smart Relay Switch 1PM in PROMO al Black Friday di Amazon
Bonus elettrodomestici: la seconda fase dalla prossima settimana

Bonus elettrodomestici: la seconda fase dalla prossima settimana
Lascia pulire casa al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Tapo tuo a 159€

Lascia pulire casa al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Tapo tuo a 159€
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 nov 2025
Link copiato negli appunti