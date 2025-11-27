Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon

Proseguono con successo gli sconti della Settimana del Black Friday di Amazon sulle Yankee Candle più amate di sempre. Scopri tutte le novità ora a un prezzo decisamente perfetto per rendere casa ancora più bella.
Calendario dell’Avvento Yankee Candle 2025 a soli 32,49 euro!
Calendario dell’Avvento Yankee Candle 2025 | Set regalo di candele profumate | 24 lumini profumati e 1 portalumino | Regali di Natale perfetti per le donne
31,49€44,99€-30%
Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia 12 cere profumate 1 bruciatore per cera 1 lumino da tè senza profumo a soli 34,29 euro!
Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia | 12 cere profumate, 1 bruciatore per cera e 1 lumino da tè senza profumo | Collezione Après Ski | Regali di Natale perfetti per le donne
34,29€42,90€-20%
Yankee Candle Set regalo di Natale a soli 42,49 euro!
Yankee Candle | Set regalo di Natale | 2 candele profumate in giara media, 2 candele votive piene | Taglia stoppino e puntale per candela con coperchio Illuma | Set di 6 candele |perfetti per le donne
42,49€46,69€-9%
Yankee Candle Set regalo di candele profumate | 3 mini candele votive profumate a soli 10,43 euro!
Yankee Candle Set regalo di candele profumate | 3 mini candele votive profumate | Miscela di cera di soia | Regali perfetti per le donne
10,43€14,90€-30%
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto di Natale a soli 18,99 euro!
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto di Natale | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne
18,99€34,90€-46%
Yankee Candle Scented Candle Candela in giara grande della Caramello Salato a soli 19,99 euro!
Yankee Candle Scented Candle | Candela in giara grande della Caramello Salato | Candele a lunga combustione: fino a 150 ore | Regali perfetti per le donne
19,99€34,90€-43%
Yankee Candle Studio Candele profumate | Candela media Red Apple Wreath a soli 17,99 euro!
Yankee Candle Studio Candele profumate | Candela media Red Apple Wreath |Lunga durata: 35-50 ore| Elegante design in vetro con cera rossa| Regalo per le donne, regali per le mamme, regali di nozze
17,99€29,99€-40%
Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini Clean Cotton a soli 13,93 euro!
Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini | Clean Cotton | 100 ml | Fino a 10 settimane di fragranza | Confezione riciclabile | Un regalo perfetto per una donna
13,93€19,90€-30%