Open Finance: nuovo round di finanziamento per Yapily

Annunciato da Yapily un nuovo round di finanziamento Serie B da 51 milioni di dollari, che porta così il totale degli investimenti raccolti a 69,4 milioni di dollari. Fondata nel 2017, con sede a Londra, la società è protagonista nel vivace ambito dell'Open Finance con la sua piattaforma di Open Banking.

Il capitale tornerà utile per affrontare una fase di ulteriore sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e per estendere il raggio d'azione sia all'interno del vecchio continente (puntando a coprire il 95% dei territori entro l'anno) sia a livello globale.

Sapphire Ventures è lead investor, affiancata da Lakestar, HV Capital e Latitude. Presenti anche investitori italiani come l'angel investor Roberto Nicastro e il fondo Ithaca Investments di Luigi Berlusconi e Giorgio Valaguzza. Focalizzando l'attenzione sull'Italia, Yapily conta di un team locale e clienti del calibro di Moneyfarm, Myfoglio, Cashinvoice e Mobysign. Questo il commento del CEO e fondatore Stefano Vaccino.

Siamo entusiasti di poter annunciare questa operazione di finanziamento per noi strategica, che conferma il posizionamento di Yapily quale punto di riferimento nel processo di innovazione dei servizi finanziari. L'Open Banking nasce per agevolare il trasferimento di dati e i pagamenti tra le imprese e porterà sempre maggiori benefici ai consumatori di tutto il mondo: siamo solo all’inizio di questo processo. I nostri investitori ci supporteranno per cogliere al meglio tutte le opportunità che si presenteranno a livello di sistema.

