Yellowjackets, stagione 2: guardala subito in streaming

È finalmente disponibile il primo episodio della stagione 2 di Yellowjackets, la celebre serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson. Si tratta di un’esclusiva Paramount+: l’intero catalogo della piattaforma è incluso nell’ offerta Sky Q, 30 giorni a soli 9 euro.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la trama racconta ciò che accade dopo un incidente aereo che, nel 1996, coinvolge una squadra di calcio femminile, in viaggio per partecipare a un torneo nazionale. Senza anticipare altro, per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, lasciamo chi lo desidera alla visione del trailer condiviso dalla piattaforma.

Composta da dieci episodi (resi disponibili uno ogni settimana), la stagione 2 di Yellowjackets arriverà a concludersi nel mese di giugno. La tensione all’interno del gruppo cresce, mentre aumentano fame e paura, con la natura selvaggia che continua a rappresentare una minaccia oscura, spingendo le protagoniste a prendere decisioni all’apparenza impossibili.

Nel cast di attrici trovano posto Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher e Sammi Hanratty, mentre Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci e Juliette Lewis interpretano le loro controparti adulte.

