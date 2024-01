Yelp: nuova app per iOS con intelligenza artificiale

Dal mese di aprile 2023, Yelp offre alcune funzionalità che sfruttano i LLM (Large Language Model). La software house californiana ha annunciato oggi un aggiornamento per iOS che include altre novità basate sull’intelligenza artificiale generativa, tra cui la descrizione delle attività commerciali in base alle recensioni degli utenti. La versione per Android verrà rilasciata nei prossimi mesi.

IA generativa in Yelp per iOS

Yelp usa da sempre l’intelligenza artificiale per i suggerimenti (ad esempio per piatti e bevande più popolari), la moderazione automatica e altre funzionalità. Da fine aprile 2023 sfrutta l’IA generativa per la ricerca e ora la tecnologia permette di creare la descrizione delle attività commerciali (solo per ristoranti, cibo e vita notturna), considerando le recensioni degli utenti.

Per ringraziare gli utenti che scrivono più recensioni è stata introdotta la funzionalità Recognitions. Si tratta di trofei digitali assegnati quando vengono scritte almeno tre recensioni all’anno per le attività commerciali della stessa categoria.

L’intelligenza artificiale viene inoltre sfruttata per mostrare foto e video più rilevanti nella schermata home. Yelp ha aggiornato anche l’esperienza di ricerca con suggerimenti migliori, foto nei risultati e un carosello con i piatti più popolari. Su Android è ora disponibile la funzionalità “Surprise Me” che consiglia i ristoranti nelle vicinanze.

La software house ha infine introdotto nuove funzionalità IA per i proprietari delle attività commerciali. Possono sfruttare le reti neurali per determinare il budget da riservare alle spese di advertising e quindi ottenere il più alto ROI (ritorno sull’investimento). In totale, la nuova versione dell’app per iOS include oltre 20 novità.