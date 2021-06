YI Dome Guard: sicurezza domestica a 360° a un prezzo WOW

Siamo in un periodo storico in cui per trasformare la propria casa o il proprio ufficio in un ambiente “smart” e sicuro non servono grandi investimenti: un’ennesima dimostrazione arriva oggi da una delle offerte più interessanti tra quelle proposte da Amazon: YI Dome Guard 1080p è acquistabile in queste ore con il 26% di sconto sul listino. Prezzo finale? Solo 29,74 euro.

YI Dome Guard: la videocamera di sicurezza a un prezzo incredibile

YI Dome Guard 1080p è il piccolo, grande guardiano indoor a 360° che non può mancare in casa. Grazie alla sua risoluzione in 1080p che garantisce trasmissioni in tempo reale e filmati in Full HD chiari e nitidi anche in condizioni di oscurità, al rilevamento umano e sonoro, alla sua rotazione Pan-tilt (355° orizzontale e 84° verticale) che consente controllo remoto e tracciamento di movimento, saprete sempre su chi fare affidamento quando vorrete effettuare una rapida occhiata panoramica a 360° alla vostra casa, negozio, ufficio o qualsiasi altro ambiente voi desideriate monitorare.

La porta LAN RJ45 integrata consente inoltre la connessione opzionale via cavo Ethernet (oltre a quella standard via Wifi), mentre la base di montaggio inclusa ed il foro universale integrato offrono numerose opzioni di installazione. Questa videocamera supporta l’archiviazione su YI Cloud con crittografia end-to-end, per mantenere sempre i filmati al sicuro da smarrimento, furto o danni nel totale rispetto della privacy.

Ancora, YI Dome Guard 1080p offre la comunicazione audio bidirezionale e uno slot per schede microSD fino a 128 GB su cui salvare le registrazioni. Tutto questo può essere vostro a soli 29,74 euro invece dei consueti 39,99 euro.