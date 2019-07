La dashcam YI Nightscape non teme la notte

Un dispositivo da installare sul parabrezza dell’auto per inquadrare senza soluzione di continuità cosa avviene durante il viaggio: YI Nightscape fa il suo esordio sul mercato all’interno della categoria dashcam, offrendo una tecnologia in grado di effettuare riprese con una buona qualità anche in notturna, con scarsa visibilità e nelle condizioni meteo meno favorevoli. È già acquistabile su Amazon al prezzo di 79,99 euro.

La dashcam YI Nightscape

Il cuore pulsante è costituito dal sensore Sony Starvis IMX307 che in accoppiata con l’ottica a sei lenti con apertura f/1.8 scelta da YI garantisce la possibilità di effettuare riprese a risoluzione Full HD con un angolo di visione pari a 140 gradi. Lavora insieme all’algoritmo proprietario WDR per evitare l’acquisizione di video con zone in penombra o compromesse da una sovraesposizione. Offre inoltre la funzionalità ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per evitare collisioni con le vetture che precedono o provenienti dalla direzione opposta, emettendo un segnale in caso di pericolo, senza dimenticare la connettività WiFi per il controllo da remoto attraverso un’applicazione mobile dedicata YI Dash Camera in download gratuito per Android e iOS.

Sulla parte posteriore trova posto un display LCD da 2,4 pollici. Non vi è una batteria interna: l’alimentazione avviene tramite cavo USB, da inserire direttamente nella presa accendisigari. Infine, la struttura è progettata per operare senza alcun problema anche a temperature estreme, nel caldo torrido dell’estate così come nel gelo dell’inverno, da -30° C a 85° C. Come scritto in apertura, l’articolo è già disponibile per l’acquisto in Italia su Amazon al prezzo di 79,99 euro.

Il brand cinese YI (Xiaoyi) è specializzato nella realizzazione di videocamere e tecnologie di ripresa. Affermatosi sul mercato a livello internazionale con il lancio di alcune action cam in grado di riscontrare un buon successo in termini di vendite, è nato nel 2014 grazie al supporto di Xiaomi, ma dall’ottobre 2016 opera in modo indipendente.