Fox annuncia l'acquisizione di Roku per 22 miliardi

Non raggiunge il valore della fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato statunitense. Fox Corporation ha annunciato l’acquisizione di Roku per 22 miliardi di dollari. Nascerà così il terzo più grande player dell’industria TV. La transazione dovrebbe essere completata nel primo semestre 2027.

Concorrente di Netflix e Amazon

Fox Corporation, fondata da Rupert Murdoch, possiede canali TV (tra cui i noti Fox News e Fox Sports) e Tubi, servizio gratuito di streaming con pubblicità acquistato nel 2020. Offre inoltre il servizio di streaming con abbonamento Fox One da agosto 2025.

Roku è invece l’azienda californiana che offre servizi di streaming di terze parti attraverso smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente sul mercato italiano, ma gli utenti possono acquistare i dispositivi su Amazon e usare una VPN per aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia NOW Smart Stick era prodotta da Roku.

Fox Corporation ha offerto 22 miliardi di dollari in azioni e cash. Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere ai contenuti di terze parti (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e altri), ma sulla home page verrà ovviamente dato risalto ai contenuti di Fox.

Roku ha oltre 100 milioni di utenti nel mondo (in Europa è presente in Germania, Francia e Regno Unito). Chiaramente non sarà possibile accedere a tutti i contenuti disponibili negli Stati Uniti per questione di diritti. La transazione dovrà essere approvata dagli azionisti delle due aziende e dalle autorità antitrust. Il via libera dalla divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è sicuro al 100%, in quanto Fox News è il canale preferito da Donald Trump. Pete Hegseth (Segretario della Difesa) ha lavorato 10 anni per Fox News.