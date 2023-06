YI Smart Home Camera 3: a questo prezzo è un VERO AFFARE

Oramai per trasformare la propria casa o il proprio ufficio in un ambiente sicuro e confortevole anche quando non si è presenti, non servono grandi investimenti: un’ennesima dimostrazione arriva oggi da una delle offerte più interessanti tra quelle proposte da Amazon: la splendida YI Smart Home Camera 3 da interni è, infatti, acquistabile in queste ore con un’ottima promozione: grazie alla doppia promozione del 5% sul prezzo di listino con un ulteriore sconto del 5% applicabile tramite coupon ve la portate a casa a soli 24,36 euro. Si tratta del suo minimo storico assoluto!

YI Smart Home Camera 3: ecco perché acquistarla

Le dimensioni sono compatte così da poterla posizionare dove è più comodo, senza dare nell’occhio. Il suo elemento principale è un sensore Full HD per una ripresa di quanto accade interamente ad alta risoluzione, offrendo tra le altre cose la possibilità di effettuare uno zoom senza eccessive compromissioni in termini di qualità. Ci sono un sistema di rilevamento delle persone basato sull’intelligenza artificiale, quello dei rumori e il supporto all’assistente Alexa di Amazon. In caso di anomalia l’utente riceve subito una notifica sul proprio smartphone.

Ancora, YI Smart Home Camera 3 offre la comunicazione audio bidirezionale, uno slot per schede microSD fino a 128 GB su cui salvare le registrazioni, la visione notturna tramite 8 LED a infrarossi e la possibilità di definire zone di attività, ad esempio per ricevere avvisi solo in caso di movimenti in prossimità di porte o finestre. L’offerta di oggi di Amazon permette di acquistare una delle migliori videocamere di sorveglianza per interni a soli 24,36 euro. La consegna è immediata e gratuita con Amazon Prime, ma non dimenticate di selezionare l’apposito coupon del 5% per godere di un ulteriore abbassamento di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.