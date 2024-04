Yoshi’s Crafted World RIVOLUZIONA la Nintendo Switch con un gioco UNICO

Sfida le regole dei giochi a scorrimento orizzontale con Yoshi’s Crafted World che cambia tutte le carte in gioco. Questa avventura è la prima che vede come protagonista Yoshi e ti permette di entrare a far parte di una favola fin dal primo livello. Su Nintendo Switch? Il titolo che non può mancare nella tua libreria.

Perfetto sia per grandi che piccini, ora lo trovi in promozione in versione italiana proprio su Amazon. Non sprecare questo sconto unico e approfitta del 17% per farlo tuo a soli 43,99€. Ti basta un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Yoshi’s Crafted World, il titolo che stravolge la Nintendo Switch

Un nuovo modo di divertirsi e soprattutto di scoprire il mondo di Super Mario sotto nuovi punti di vista. Con Yoshi come compagno, beh, l’azione non finisce mai e i livelli che ti troverai ad affrontare ti faranno rimanere a bocca aperta. Una bellissima grafica oltre che a un mondo curato nei minimi particolari e che ti stupirà.

Con Yoshi’s Crafted World hai a disposizione due modalità di gioco: quella classica e quella relax per avere sempre ciò che desideri, anche in quei giorni in cui la noia ti assale. Capovolgila le prospettive, usa le uova per aprire passaggi segreti, scova oggetti nascosti e ribalta i livelli per andare avanti con l’avventura.

Non solo tante ambientazioni uniche ma boss da sconfiggere nonostante l loro aspetto carino e dinamiche da studiare per scoprire i loro punti deboli e non solo.

Un anti stress sotto tutti i punti di vista ma anche un gioco che non ti stancherà mai anche quando lo rigiocherai per l’ennesima volta. Collegati subito su Amazon se vuoi acquistare Yoshi’s Crafted World per la tua Nintendo Switch a soli 43,99€ con sconto del 17%.

