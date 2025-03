YouTube, boom degli over 65 sulla piattaforma

“YouTube è la nuova televisione“. Parola di Neal Mohan. In un post sul blog, il CEO della piattaforma racconta un cambio di paradigma ormai evidente: per milioni di persone, fare zapping in TV significa ormai guardare YouTube. Un dato su tutti: ogni giorno vengono divorate oltre un miliardo di ore di contenuti direttamente in televisione.

YouTube non è più solo per giovani, è boom di over 65

Mohan ha anche spiegato che negli Stati Uniti la TV è diventata il mezzo principale per guardare YouTube, prima ancora degli smartphone. E sembra che ciò sia dovuto in parte al fatto che la piattaforma attrae sempre più persone di una certa età. Secondo una ricerca di Nielsen, negli Stati Uniti l’applicazione TV di YouTube ha superato altre piattaforme come Netflix e Disney nel mese di febbraio.

Sempre secondo questi dati, il pubblico statunitense dell’applicazione TV di YouTube tra gli utenti di età superiore ai 65 anni è quasi raddoppiato in due anni. E questo gruppo è ora importante quanto i bambini dai 2 agli 11 anni. Nello stesso periodo, il numero di utenti tra i 50 e i 64 anni è aumentato del 62%. In altre parole, dopo aver conquistato i giovani, YouTube sta ora attirando gli over 50, grazie alla televisione.

Guardare YouTube in TV sta diventando la norma?

Naturalmente, è importante ricordare che si tratta di dati statunitensi. Tuttavia, è probabile che il fenomeno sia globale, poiché il boom di spettatori di YouTube in TV non è limitato agli Stati Uniti.

In ogni caso, YouTube migliora costantemente l’esperienza della sua piattaforma sui televisori. “Poiché sempre più creatori producono contenuti per il grande schermo, stiamo portando il meglio di YouTube sui televisori, compresa un’esperienza di secondo schermo che consente di utilizzare il telefono per interagire con il video che si sta guardando in TV, ad esempio per lasciare un commento o effettuare un acquisto”, ha spiegato Niel Mohan a febbraio.

YouTube inoltre, sta continuando a ottimizzare la sua piattaforma pubblicitaria per gli schermi delle Smart TV, ad esempio offrendo annunci con codici QR. In alternativa, YouTube offre già una versione a pagamento che consente agli utenti di usufruire di più funzioni e di non vedere gli annunci. Questo abbonamento conta attualmente oltre 100 milioni di utenti, se si includono le prove gratuite.