YouTube: capitoli nei risultati delle ricerche

Da circa un anno è possibile aggiungere i capitoli ai video pubblicati su YouTube, in modo da saltare direttamente al punto desiderato. È necessario però avviare prima la riproduzione. YouTube ha ora annunciato un miglioramento per la funzionalità. I capitoli sono visibili direttamente nei risultati delle ricerche.

Più facile trovare i video su YouTube

Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube, evidenzia la difficoltà di trovare un video sulla piattaforma. Per questo motivo sono state investite molte risorse nello sviluppo di funzionalità che permettono di accedere subito al contenuto desiderato. In precedenza, quando l'utente effettuava una ricerca, vedeva solo una miniatura del video. Ora nei risultati delle ricerche vengono mostrate anche le miniature di ogni capitolo (se aggiunti dall'autore), quindi è possibile saltare direttamente alla sezione specifica.

Su desktop è possibile vedere una breve clip del video spostando il puntatore del mouse sulla miniatura. Questa funzionalità verrà presto estesa alle app mobile. YouTube non indica però quale gesture dovrà essere utilizzata (il tap avvia la riproduzione completa del video).

Nonostante l'enorme libreria, gli utenti non trovano video su determinati argomenti in ogni lingua. Ecco perché YouTube inizierà a mostrare nei risultati delle ricerche i video con titoli, descrizione e sottotitoli automaticamente tradotti nella lingua dell'utente. La novità sarà prima implementata per i video in lingua inglese. Più lingue verranno supportate in futuro.