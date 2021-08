YouTube Premium Lite: 6,99 euro/mese in Europa

Alcuni utenti hanno scoperto involontariamente una versione più economica del servizio offerto dall'azienda di Mountain View. YouTube Premium Lite è attualmente disponibile in sette paesi europei al prezzo di 6,99 euro/mese. Un portavoce ha confermato che si tratta di un test pilota, quindi non è detto che verrà esteso ad altri mercati. Gli utenti dovranno però rinunciare a quasi tutti i vantaggi di YouTube Premium.

YouTube Premium Lite: video senza pubblicità

YouTube Premium (ex YouTube Red), disponibile in Italia da circa tre anni, permette di guardare i video senza interruzioni pubblicitarie. Gli utenti possono inoltre scaricare i video per la riproduzione offline, sfruttare la riproduzione in background (quando l'app non è in primo piano), accedere a YouTube Music e YouTube Originals.

Dopo aver disattivato l'abbonamento al servizio, un utente olandese ha visto comparire sullo schermo il banner di YouTube Premium Lite. Questa è la versione in lingua inglese:

Il sito è attivo anche in Italia, ma al momento non è possibile sottoscrivere l'abbonamento. Si può tuttavia leggere che YouTube Premium Lite offre unicamente la riproduzione senza inserzioni pubblicitarie (anche nell'app YouTube Kids). Manca la funzionalità più utile, ovvero la riproduzione in background, ma si tratta di un'opzione sicuramente gradita agli utenti che non sono interessati a YouTube Music (ad esempio perché usano Spotify e altri servizi di streaming musicale).

L'azienda californiana ha comunicato che YouTube Premium Lite è disponibile in Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Svezia. L'arrivo in altri paesi dipenderà dai feedback ricevuti. Il costo mensile è 6,99 euro. Per YouTube Premium servono 11,99 euro/mese.