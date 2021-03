YouTube Checks anticipa le contestazioni di copyright

YouTube offre ai “creators” un nuovo strumento, YouTube Checks, che consentirà di evitare tempi persi e brutte sorprese. Quanti caricano molti video sulla piattaforma a fini di monetizzazione, infatti, ben conoscono le insidie del copyright: il nuovo strumento consentirà a tutti di caricare i propri contenuti con maggior fiducia, evitando di doversi scontrare con eventuali moniti successivi che potrebbero affossare gli introiti.

YouTube Checks

YouTube Checks non fa altro che verificare il contenuto immediatamente, senza che sia stato precedentemente pubblicato. Il servizio, basato su Content ID come per tutte le verifiche postume tradizionali, consente all’autore di capire se alcune parti del proprio video possano andare contro le regole della piattaforma e possano quindi impedire la monetizzazione del video stesso. Sapere questa informazione a priori consente di intervenire, senza doversi arrovellare sui bollini gialli successivi, quando ormai il video è online a disposizione della propria community.

L’aspetto importante è che l’autore del video potrà ora contestare a priori la corrispondenza trovata da YouTube, potendo così salvare il proprio video attraverso un “ricorso” anticipato rispetto alla pubblicazione. Si potrà insomma lavorare dietro le quinte, senza intoppi su video già online – elemento che andava chiaramente a discapito tanto dell’autore, quanto della piattaforma.

Se YouTube vuol affermarsi come la “casa” dei creator ed al tempo stesso trovare il giusto equilibrio con l’industria del copyright, affinamenti di questo tipo sono fondamentali poiché consentono di creare il contesto più affidabile per i contenuti e chi ci lavora con fatica e molto tempo investiti. YouTube Checks è dunque un passo avanti importanti per tutti coloro i quali hanno fatto di YouTube un riferimento di monetizzazione privilegiato, creando contenuto di cui la stessa YouTube può giovarsi a colpi di milioni di visualizzazioni.