Su YouTube arrivano le Community come i server Discord

Durante l’evento Made On YouTube, la celebre piattaforma di streaming di proprietà di Google ha svelato una nuova funzionalità chiamata “Communities“, progettata per offrire ai creatori di contenuti uno spazio dedicato all’interazione con i propri fan e spettatori.

Questa funzione si presenta come una sorta di server Discord integrato direttamente all’interno del canale del creator, con l’obiettivo di rendere superfluo l’utilizzo di piattaforme esterne come Discord o Reddit per l’interazione con il proprio pubblico.

YouTube lancia le Community, spazi per interagire con fan e creatori

Le Community rappresentano un ambiente virtuale in cui gli utenti possono non solo postare contenuti, ma anche interagire con altri fan direttamente all’interno del canale del proprio creator preferito. Questa novità segna un significativo passo avanti rispetto al tradizionale sistema di commenti sotto i video, consentendo agli spettatori di condividere i propri contenuti e discutere di interessi comuni con altri appassionati.

Ad esempio, nella Community di un creatore di contenuti dedicati ai viaggi, i fan potrebbero condividere video e foto delle loro ultime escursioni, creando un vero e proprio hub di condivisione e connessione.

Rafforzare i legami tra creatori e fan

Bangaly Kaba, direttore del Product Management di YouTube, ha sottolineato durante l’evento l’importanza delle Community nel creare un senso di appartenenza e connessione tra i creator e il loro pubblico. “Le community sono un luogo in cui potete scegliere di creare questa esperienza con i vostri fan“, ha affermato Kaba. “È un luogo in cui voi e i vostri fan potete unirvi per costruire legami ancora più profondi sugli argomenti e i video che amate, non solo pubblicando aggiornamenti o chiedendo opinioni o idee, ma per la prima volta gli abbonati daranno vita alle loro discussioni con voi e tra di loro“.

YouTube vede le Comunity come uno spazio dedicato alle conversazioni e alle connessioni, pur consentendo ai creatori di mantenere il controllo sui propri contenuti.

Test in corso e programmi per il futuro

Attualmente, YouTube sta testando le Comunity sui dispositivi mobili con un ristretto gruppo di creatori. L’azienda prevede di estendere la funzione ad altri creatori nel corso dell’anno, prima di renderla accessibile a un numero maggiore di canali all’inizio del 2025.

È importante notare che questa nuova funzione “Community” non va confusa con l’omonima funzionalità già esistente su YouTube, che consente ai creatori di condividere testo e immagini con gli spettatori, ma non permette l’interazione diretta tra gli utenti.