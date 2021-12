YouTube Italia 2021: i video più visti dell'anno

Con l'arrivo di dicembre è già tempo di classifiche: arriveranno le ricerche più frequenti, avremo le canzoni più ascoltate, ma il primo brand a mettere ordine in questo folle 2021 è YouTube con la disamina dei video più visti dell'anno.

And the winner is… Euro 2020!

La finale degli Europei 2020 ha dominato le visualizzazioni su YouTube in Italia. In un anno di grandi vittorie in ogni campo, quella sull'Inghilterra è stata in assoluto la vittoria che ha catalizzato le maggiori attenzioni. E visto che di guardare questo video non ci stancheremo mai (anche se ben sappiamo come sia andata a finire), ecco le immagini.

In seconda posizione Me contro Te, in terza posizione il fenomeno “LOL: chi ride è fuori“. Lo sport è inevitabilmente sempre ai vertici, con la staffetta 4×100 a scaldare i cuori in quarta posizione e la famosa Juventus-Inter di Cuadrado e Perisic in quinta posizione.

I Maneskin vincono tutto, tranne la classifica dei video musicali più visti: si piazzano infatti soltanto in quinta posizione con “Zitti e buoni“. In quarta Rocco Hunt con “Ana Mena“, quindi Colapesce e Dimartino con la “Musica leggerissima“. Mille dell'improbabile trio Fedez-Achille Lauro-Orietta Berti è in seconda posizione, con Sangiovanni che domina la classifica dall'alto del successo di Malibu.

La lettura offerta da YouTube Italia è chiara: abbiamo bisogno di leggerezza, evasione, rinascita, emozioni e risate. Questo è quel che l'utenza ha cercato, e trovato, sulla principale repository video online. Tutto lascia supporre che l'inizio del 2022 sarà sulla medesima falsa riga.