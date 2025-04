YouTube lancia nuovi strumenti contro i deepfake

YouTube scende in campo con decisione per contrastare il fenomeno dei deepfake, i video generati dall’intelligenza artificiale che simulano l’aspetto e la voce di persone reali. E lo fa con una doppia mossa: tecnologia e politica.

YouTube alza il tiro contro i deepfake

YouTube aveva già presentato a dicembre 2024 il suo sistema di “likeness detection”, sviluppato in collaborazione con la Creative Artists Agency (CAA). Ora sta lanciando una fase pilota con alcuni dei creator più influenti della piattaforma come MrBeast, Mark Rober, Estude Matemática, ecc. Testeranno il sistema per aiutare YouTube a perfezionarlo e a definire i controlli appropriati. L’obiettivo è rendere disponibile questa tecnologia a un numero maggiore di creator nel corso del prossimo anno.

Ma YouTube non si limita alla tecnologia. La piattaforma scende in campo anche a livello politico, dichiarando pubblicamente il suo sostegno al NO FAKES ACT, una proposta di legge che mira a contrastare i deepfake dannosi e ingannevoli.

YouTube ha collaborato con i senatori promotori del disegno di legge, Chris Coons e Marsha Blackburn, e con altri attori del settore come la RIAA e la MPA. Perché questo sostegno? YouTube è chiara: le piattaforme hanno la responsabilità di affrontare in modo proattivo i rischi legati ai contenuti generati dall’AI.

Un punto di equilibrio tra protezione e innovazione

Il NO FAKES ACT, secondo YouTube, offre un approccio intelligente al problema. Mette il potere direttamente nelle mani degli utenti, che possono segnalare alle piattaforme i deepfake che ritengono inappropriati. Questo processo di segnalazione è fondamentale per distinguere i contenuti autorizzati dalle imitazioni dannose. E YouTube ci crede. Le piattaforme possono prendere decisioni equilibrate solo attraverso questo approccio, bilanciando la tutela degli utenti con i progressi dell’intelligenza artificiale.