YouTube: meno contenuti Originals, si punta ad altro

Al pari dei più celebri fornitori di servizi in streaming, anche YouTube offre contenuti originali realizzati internamente e non disponibili altrove, come ad esempio A Heist with Markiplier.

YouTube ci da un taglio con Originals

D'ora in avanti, però, il focus su YouTube Originals andrà via via ad affievolirsi. Ai piani alti della celebre piattaforma di streaming sembrano infatti intenzionati a mirare altrove, probabilmente complice il fatto che il successo riscosso da tale tipologia di contenuti non è stato sino ad ora tale da incentivare a perseverare nella produzione.

Robert Kyncl, Chief Business Officer di YouTube, ha condiviso su Twitter un importante aggiornamento relativo alla divisione dedicata ai contenuti Originals tramite cui viene comunicato che è stato per l'appunto deciso di mettere da parte alcuni aspetti dell'iniziativa in favore di altri progetti, dal Creator Shorts Fund a Live Shopping, passando per il Black Voices Fund.

Riportiamo di seguito in forma tradotta una parte della dichiarazione.

Con la rapida crescita arrivano nuove opportunità e ora i nostri investimenti possono avere un impatto maggiore su ancora più creatori se applicati ad altre iniziative, come il nostro Creator Shorts Fund, Black Voices Fund e la programmazione Live Shopping per citarne alcuni.

Questo, comunque, non sta a significare che i contenuti Originals verranno dismessi del tutto, ma molto più semplicemente che non verranno più visti come elementi centrali. Insomma, gli investimenti della piattaforma verteranno prevalentemente su progetti d'altro genere, motivo per cui non c'è a aspettarsi grandi produzioni Originals in futuro. Saranno supportati economicamente solamente progetti legati a Black Voices Fund e YouTube Kids Fund. Le produzioni già annunciate, tuttavia, non dovrebbero subire variazioni.