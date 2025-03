YouTube Music: Ask Music anche su iPhone e iPad

A settembre scorso, sull’app YouTube Music per Android è stata implementata la funzione Ask Music, alimentata dall’intelligenza artificiale e in grado di generare stazioni radio personalizzate. Adesso questa feature è disponibile anche su iPhone e iPad, con la versione 8.10 dell’app per iOS/iPadOS.

YouTube Music: la funzione Ask Music ora è disponibile anche su iOS/iPadOS

La funzionalità, è bene tenerlo presente, è fruibile esclusivamente per coloro che hanno attiva una sottoscrizione a YouTube Music o YouTube Premium e, come anticipato, utilizza l’intelligenza artificiale per generare playlist personalizzate attraverso un elenco di prompt. Per fare un esempio concreto, gli utenti possono chiedere all’AI di creare una playlist con i brani più recenti dei loro artisti preferiti o di un particolare genere.

Fruirne anche su iPhone e iPad è molto semplice da parte di chiunque. Nella sezione Home dell’app compare il riquadro “Ask for Music”, nella parte in alto del feed principale. Viene proposto un carosello di dieci suggerimenti e con un tocco si possono così creare stazioni radio personalizzate.

In alternativa, è possibile fruire del campo “Ask any way you like”, dotato di un’icona per l’input vocale, per inserire descrizioni personalizzate di stati d’animo, attività o esperienze d’ascolto.

Dopo aver immesso la richiesta, YouTube Music lavorerà per alcuni secondi per poi generare la stazione radio personalizzata, con un’interfaccia simile alle stazioni radio già esistenti. Vengono mostrare le prime tre canzoni, la riproduzione automatica è abilitata per impostazione predefinita e viene generata una breve descrizione dei contenuti. Inoltre, è possibile salvare la stazione nella libreria.